Учени: Краят на света може да настъпи по-рано

Космосът може да изчезне след около 10⁷⁸ години - шокиращо кратко време в сравнение с по-ранните прогнози за края на света. Трима холандски изследователи публикуваха тази оценка, съобщава Futura-sciences.

Нова прогноза за края на света

Според учените, Вселената се разпада по-бързо от очакваното. Това се посочва от последните изчисления на радиацията на Хокинг. Това явление, описано за първи път теоретично през 1974 г. от физика Стивън Хокинг, описва как изключително плътни обекти, като черни дупки или неутронни звезди, постепенно губят маса, като излъчват частици, създадени от квантови ефекти близо до техните гравитационни полета.

Изследователите разшириха този процес и към други небесни тела, предполагайки, че и те могат бавно да се изпаряват. Тяхното проучване установи, че последните останки от звезди ще изчезнат след приблизително 10⁷⁸ години – предсказвайки края на Вселената много по-рано от предишните модели, които предвиждаха, че това ще се случи след около 10¹¹⁰⁰ години.

Иновативна интерпретация на лъчението на Хокинг

В публикацията се отбелязва, че откритията на холандските учени се основават на нова интерпретация на лъчението на Хокинг, разширена, за да включва други масивни обекти с гравитационни полета, като например неутронни звезди.

Те открили, че времето, необходимо на тези тела да се изпарят, зависи единствено от тяхната плътност. За тяхна изненада, те открили, че неутронните звезди и черните дупки ще се разпаднат за приблизително 10⁶⁷ години – резултат, който противоречи на очакванията, тъй като по-силната гравитация теоретично би трябвало да ускори този процес.

На Луната и хората им остават само 10⁹⁰ години живот.

Продължавайки изследванията си, екипът от учени приложил уравненията си към Луната и хората. Те изчислили, че теоретично ще им отнеме около 10⁹⁰ години, за да се „изпарят“ чрез процес, подобен на квантовото лъчение на Хокинг. Тази огромна цифра подчертава колко невероятно бавен би бил този процес за тела с ниска плътност без изключителна гравитация. Както отбелязват авторите, много други космически или биологични събития биха могли да унищожат човечеството много преди това време.

Математикът Валтер ван Суйлеком, съавтор на изследването, подчерта стойността на този интердисциплинарен подход. „Като задаваме подобни въпроси и тестваме екстремни случаи, ние се стремим да разберем по-добре теорията и може би един ден да разрешим мистерията на лъчението на Хокинг“, коментира той.

В публикацията се отбелязва, че макар тази работа да е теоретична и умишлено спекулативна, тя демонстрира способността на науката да изследва и оспорва законите, които управляват космоса.

