Учени най-после разгадаха мистерията със зловещия син оттенък на Слънцето преди 195 години

През 1831 г. се случва нещо необичайно - Слънцето придобива зловещ син оттенък, реколтата е съсипана, а температурите падат рязко по всички континенти. В продължение на близо 200 години причината за тези аномалии остава неизвестна – докато екип от учени не открива малко известно изригване на вулкана Зав-1 на остров Симушир в руските Курилски острови.

Причината за зловещия син оттенък на Слънцето през 1831 г.

Резултатите от изследването, публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences , показват, че изригването е имало глобално въздействие: огромни обеми сяра са били освободени в стратосферата, образувайки завеса от сулфатни аерозоли, които са отразявали слънчевата светлина и са причинявали значително охлаждане.

Очевидци тогава описват странното лято: слънцето понякога изглеждаше синьо, лилаво или зелено, докато широко разпространените неуспехи на реколтата и студеното време засегнаха Европа и Северна Америка. Подводният вулкан Фердинандеа близо до Сицилия, който също бе сочен за една от вероятните причини за това явление, се оказа твърде незначителен фактор, за да се обяснят глобалните ефекти.

Учените са анализирали ледени ядра от Гренландия и Антарктида и открили микроскопични фрагменти от вулканично стъкло, които съответстват на дебелия слой пепел на остров Симушир. Радиовъглеродното датиране и анализът на изотопи на сяра потвърждават, че събитието се е случило през лятото на 1831 г.

Смята се, че изригването на Zav-1 е освободило приблизително 12 тераграма сяра в стратосферата – в сравнение с изригването на Пинатубо през 1991 г. Това е довело до понижаване на температурите в Северното полукълбо с 0,5–1 градуса по Целзий през периода 1831–1833 г. Моделирането е показало, че аерозолният облак е достигнал 23 км височина, променяйки слънчевата радиация и влияейки на глобалните метеорологични системи, включително мусоните в Африка и Азия.

„Това не бяха просто локализирани ефекти. Говорим за стратосферна завеса с реални глобални ефекти“, отбелязва вулканологът Уилям Хътчисън, водещ автор на изследването.

Събитието от 1831 г. най-накрая получи научно обяснение, потвърждавайки как малко известните вулканични катастрофи могат радикално да променят климата на Земята.

