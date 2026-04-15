Слънцето разкъса голям астероид: Земята ще преминава през неговите отломки всяка година

Учени откриха нов метеорен поток, възникнал след като астероид се сблъска със Слънцето. Земята преминава през неговите отломки, които изгарят в атмосферата и създават ярки проблясъци.

Нов метеорен поток

Новият метеорен поток, възникнал от разпадането на астероид или каменна комета след приближаването им до Слънцето. Това съобщава „ Дейли Мейл“. Чрез анализ на милиони метеорни наблюдения, изследователите са идентифицирали клъстер от 282 обекта, които вероятно произхождат от една точка в космоса, което позволява да бъдат проследени до общ източник: тяло, което е започнало да се разпада под въздействието на високи температури.

Проучване разкри какво са правили костенурките, за да оцелеят след удара на гигантския астероид Чиксулуб

Според учените, отломките от този обект са създали облак от прах и малки скали, през които преминава Земята. Когато тези частици навлязат в атмосферата със скорост над 24 км/с, те се нагряват и изгарят, създавайки сияние, което може да се наблюдава от повърхността на планетата.

Новият метеорен поток, наречен M2026–A1, ще бъде видим всяка година от 16 март до 7 април. Твърди се, че е по-малко интензивен от другите известни метеорни потокове.

„Вълнуващото в това откритие е, че по същество наблюдаваме как скрит астероид се разпада на парчета“, казва д-р Патрик Шобер, учен от Космическия център Джонсън на НАСА.

Изследователите казват, че потокът вероятно идва от рядък тип обект, наречен „каменна комета“. За разлика от класическите комети, които са съставени от лед и прах и образуват опашка чрез сублимация, такива тела са предимно скалисти. При определени условия обаче те могат да създадат прашна следа.

Прочетете също: Проби от астероид може да разгадаят мистерията с произхода на живота на Земята

Според Шобер, интензивната слънчева топлина причинява пукнатини по повърхността на астероида и отделяне на газове, което води до неговото разрушаване. Допълнителен фактор е екстремната орбита на обекта: той се приближава до Слънцето почти пет пъти по-близо от Земята.

Въпреки че самият родителски астероид все още не е открит, учените се надяват да го открият в бъдеще. Очаква се изстрелването на космическия телескоп NEO Surveyor през 2027 г. да помогне за откриването на тъмни астероиди в близост до Земята, включително тези, приближаващи се към Слънцето.

Междувременно учени съобщават, че вероятността гигантски астероид да се сблъска със Земята през 2032 г. се е увеличила. Както съобщава Interesting Engineering, според НАСА е вероятността от сблъсък на опасен астероид със Земята през 2032 г. се е увеличила до 3,1%. По-конкретно, диаметърът на това небесно тяло, обозначено като 2024 YR4, е приблизително 54 метра, което е сравнимо с диаметъра на Наклонената кула в Пиза.

Прочетете също: Астрономи: Астероид с размерите на Наклонената кула в Пиза заплашва Земята