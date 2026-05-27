Как обикновените астероиди ще помогнат за колонизацията на Марс

Изграждането на постоянно селище на Марс би изисквало огромно количество метал за създаване на съоръжения, инструменти и машини. Постоянното транспортиране на тези тежки товари от Земята обаче е твърде скъпо и отнема много време, тъй като само един полет между планетите отнема до девет месеца.

„Дейли Галакси“ съобщава, позовавайки се на изследване на швейцарски учени от Федералния политехнически институт в Лозана (EPFL), че материалите, които вече летят в космоса, биха могли да се окажат ключът към пълноценното изследване на Червената планета

Астероидите като източник на метал за колониите на Марс

Изследователите фокусираха вниманието си върху логистиката и астероидите от тип М, които са изключително богати на желязо и никел. За да проверят дали добивът там е реалистичен, екипът създаде специален компютърен модел. Той анализира хиляди възможни маршрути между тези небесни тела и Марс, като взема предвид разхода на гориво, енергията и реалистичните обеми материали, които биха могли да бъдат добивани и доставяни.

Оказа се, че изборът на правилния астероид е решаващ фактор за успеха. Някои обекти се оказаха твърде енергоемки за полети, докато други бяха доста достъпни и ефективни за редовни транспортни мисии.

Космически станции за зареждане с гориво на бъдещето

В допълнение към метала, бъдещите колонисти ще се нуждаят от огромно количество гориво. Въглеродните астероиди, които съдържат воден лед и богати на въглерод материали, са идеални за това. Те могат да бъдат използвани за създаване на ракетно гориво директно в космоса. Например, учените посочват обект 253 Матилда, към който НАСА се е приближила преди това.

Благодарение на подобно „зареждане с гориво в космоса“, космическите кораби няма да е необходимо да носят цялото си гориво от Земята - те ще могат да се зареждат близо до астероид, преди да полетят до Марс. Това значително би намалило стартовата маса на корабите и би опростило бъдещите мисии.

Авторите на изследването подчертават, че разработването на мащабни минни системи и оборудване, способни да работят в космоса за дълги периоди от време, е все още далеч. Логистичната страна на този проблем обаче е доста решима дори с технологиите, с които човечеството разполага сега или ще получи в близко бъдеще.

Преди това учени съобщиха, че първият организъм, заселил се на Марс, може да е уникална гъба. Учените са открили опасни микроорганизми, които са издържали на екстремни условия, подобни на тези на Марс . Устойчивостта на тази гъба може да създаде нови рискове за космическите изследвания.

