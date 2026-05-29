Ракета на Джеф Безос гръмна в САЩ (ВИДЕA)

29 май 2026, 6:21 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ракета "Blue Origin", собственост на основателя на Amazon и американски милиардер Джеф Безос, експлодира на стартовата площадка по време на тест в САЩ. Компанията на Безос съобщи, че няма пострадали служители.„Срещнахме аномалия по време на днешния тест с горещ огън. Целият персонал е на своите места. Ще предоставяме актуализации, когато стане налична повече информация“, се казва в изявлението.

Компания "Blue Origin" на американския милиардер Джеф Безос изстреля от стартовата площадка във Флорида огромната си ракета "New Glenn" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Мощната двустепенна ракета, висока колкото 32-етажна сграда, беше изстреляна от площадката в Кейп Канаверал.

Предаване на живо показа как ракетата се издига към ясното небе сред пламъци и облаци изпарения, секунди след като заработиха седемте й двигателя на течно гориво BE-4. Изстрелването се осъществи след забавяне от няколко дни поради гъста облачност, а после и геомагнитна буря.

"New Glenn" успя да изпълни ключова инженерна задача, след като ускорителят за многократна употреба на първата степен на ракетата се отдели от горната й степен минути след изстрелването и се върна на Земята, като се приводни безопасно на платформа в Атлантическия океан.

Amazon Джеф Безос Blue Origin
Антон Иванов Редактор
