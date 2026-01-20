НАСА: Може ли Земята да загуби гравитацията си?

Конспиративна теория набира скорост в социалните мрежи, твърдейки, че на 12 август 2026 г., в 14:33 ч. GMT, Земята ще загуби напълно гравитация за седем секунди. Конспиративните теоретици се опасяват от катастрофални последици, вариращи от „40 милиона смъртни случая от падания“ до пълен икономически колапс. Експерти от НАСА обаче официално заявиха, че тази теория няма нищо общо с реалността или законите на физиката. За това пише „Дейли Мейл“ .

Откъде произлиза митът за „Проекта „Котва““?

Привържениците на теорията твърдят, че информация за предстоящото бедствие се съдържа в класифициран документ на НАСА, наречен „Проект Котва“, който уж е изтекъл онлайн в края на 2024 г. Фалшивите доклади твърдят, че правителството на САЩ е похарчило 89 милиарда долара за изграждане на подземни бункери, за да оцелее в „безтегловност“.

Какво би се случило, ако Земята спре да се върти дори за миг?

Както откриха проверяващи фактите в Snopes, оригиналният източник е бил потребител на Instagram, който преди това е публикувал измислени истории за изчезване и е твърдял, че работи в Google, морга и психиатър. Няма реални следи от „Проект Анкор“ в НАСА или правителствените архиви.

Защо Земята не може да загуби гравитацията си?

Представител на НАСА обясни в медийно изявление, че гравитацията не е нещо, което може да се включва или изключва с превключвател. Гравитационната сила на една планета зависи единствено от нейната комбинирана маса (ядро, кора, океани и атмосфера). За да изчезне гравитацията, Земята би трябвало мигновено да загуби масата си, което е физически невъзможно.

Теоретиците на конспирацията твърдят, че колапсът ще се случи поради „сблъсък на черна дупка“. Д-р Уилям Алстън от университета в Хартфордшир отбелязва, че такива вълни съществуват, но са толкова слаби, че трептенията им са по-малки от размера на атом. Те преминават през нас редовно и човечеството дори не ги забелязва.

Слънчево затъмнение наистина ще се случи на 12 август 2026 г., но това е редовно астрономическо събитие. Луната и Слънцето влияят на приливите и отливите, но по никакъв начин не променят общата гравитационна сила на Земята.

Психологията на конспирацията: Защо хората вярват в нея?

Изследователи от университета в Кент установиха, че популярността на подобни теории се обуславя от психологически фактори. Хората с високи нива на нарцисизъм или ниско самочувствие са по-склонни да вярват в „тайно знание“, защото то им дава чувство за контрол, сигурност и принадлежност към „избрана общност“, която знае „истината“.

НАСА отново призовава хората да се доверяват само на официални научни източници и да не се поддават на паника, провокирана от анонимни акаунти, търсещи мнения.

