Учени откриха екзопланета с формата на лимон: Какво е известно за нея?

Астрономи откриха екзопланета, PSR J2322-2650b, която няма аналози сред известните светове. Проучването показва, че произходът на тази екзопланета не се вписва в нито един от съществуващите модели за формиране на планети, пише ScienceAlert.

Новата екзопланета

Екзопланетата PSR J2322-2650b може би е най-забележителният известен свят в галактиката Млечен път. Тя е така нареченият горещ Юпитер, който обикаля около милисекунден пулсар и изпитва мощното гравитационно привличане на своята звезда. Под влияние на тази гравитация планетата се разтяга в лимоноподобна форма. Атмосферата ѝ съдържа въглероден диоксид, вероятно хелий, и се движи с изключителна скорост в посока, обратна на въртенето на планетата.

Припомняме, че учени от Принстънския университет смятат, че друг свят, Планетата Y, може да се крие в покрайнините на Слънчевата система, приблизително с размерите на Земята и вероятно е със скалиста повърхност.

Според учените вероятно това е скалиста планета, с размерите на Земята или Меркурий. Разположена е в пояса на Кайпер, разстоянието му от Слънцето е 100-200 пъти по-голямо от това на Земята. Доказателство за това са изкривени орбити на обекти от пояса на Кайпер.

След като Плутон беше премахнат от списъка с планети, астрономите съсредоточиха търсенето си върху „деветата планета“ в пояса на Кайпер, пръстеновидна зона от ледени тела отвъд Нептун.

Всяка планета, която е толкова далеч, получава много малко светлина от Слънцето, което прави трудно откриването ѝ с конвенционални телескопи.

По-рано, през 2016 г., учените изложиха хипотезата за съществуването на гигантска „Планета Х“, чиято маса е 10 пъти по-голяма от тази на Земята.

Но д-р Сирадж предполага, че „Планетата Y“ може да е много по-близо – 2-4 пъти по-близо до Земята от „Планетата X“. Дори на това разстояние, тя би останал изключително слаба и неуловима. Освен това, орбитата на тази планета вероятно е наклонена с приблизително 10 градуса, което я прави трудна за откриване.

Новата обсерватория „Вера Рубин“, която вече е започнала да фотографира небето с най-големия цифров фотоапарат в света, дава надежда за разрешаването на тази мистерия. През следващото десетилетие тя ще прави снимки на всеки 40 секунди, покривайки цялото небе, а учените прогнозират, че може да открие хиляди нови обекти – включително Планетата X и Планетата Y, ако те наистина съществуват.

„Мисля, че в рамките на първите две или три години от мисията ще стане ясно, че ако Планетата Y е в зрителното поле на телескопа, ще я видим директно“, отбелязва д-р Сирадж.

