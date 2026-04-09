По важен показател: Елитен роден клуб е сред първите в света, имаме още 5-ма представители в топ 100

По родните терени все по-малко юноши и млади състезатели получават шанс за изява на най-виско ниво. Но все пак има български клубове, които не нарушават традицията си да залагат на играчи, на които тепърва им предстои да се развиват. Въпреки че се бори да не изпадне от Първа лига, Септември София е много добър пример за клуб, който държи на тази политика. Това се вижда от най-новия доклад на Футболната обсерватория, която е базирана в Швейцария.

Септември София е на 11-то място в света

Изследването включва клубове от 50-те най-добри първенства в света, като чрез статистиките, на които се позовава, то показва много интересни тенденции за развитието на младите таланти. То отразява най-вече колко процента от минутите на даден отбор са изиграни от играчи от определена възрастова група. В графата до 21-годишна възраст, Септември е на 11-то място в проучването. Цели 23.4% от минутите на столичния клуб са изиграни от футболисти на възраст под 21 години.

Още 5 български клуба се намират в топ 100

41.9% от минутите са разпределени във възрастовата група от 21 до 24 години. Играчите между 25 и 28 години са изиграли 20.2% от минутите на Септември, а тези над 29 години – едва 14.5%. България може да се похвали с още 5 клуба в топ 100 на графата до 21 години. В топ 50 влизат Славия, на 35-та позиция, с 18.1% и Ботев Пловдив, на 47-ма позиция, с 16.5%. На 59-то място е Добруджа с 15.5%, на 89-та позиция е Спартак Варна с 14.3% и на 99-то място е Левски с 13.7% от минутите, изиграни от футболисти до 21-годишна възраст.

