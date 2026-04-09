Неочаквана тайна от миналото беше разкрита в "Ергенът"

Всяка вечер риалити форматът "Ергенът" предлага на зрителите нови драми и скандали. Но романтиката между ергените и техните фаворитки е тема, която не по-малко вълнува феновете на шоуто. Сред най-впечатляващите моменти от вчерашния епизод (8 април) бе една дългоочаквана целувка, a маските лека-полека падат - буквално и преносно. А едно тайно познанство от миналото бе разкрито. Оказа се, че Кристиян и Горица се познават отпреди предаването. Това разкритие хвърли нова светлина върху отношенията им и постави под съмнение доколко всичко в шоуто започва "на чисто" и без преструвки.

Целувка за Стоян и нови въпроси към Марин

След като Марин и Кристиян вече имаха възможност за доста интимни моменти с някои от жените в имението, дойде ред и на Стоян, който се осмели да целуне едно от момичетата, което за момента е най-близо до сърцето му - Илияна. Реакцията ѝ обаче издаде колебание – изражението ѝ говореше повече от думите и остави зрителите да се чудят дали чувствата са взаимни. Въпреки това, пред камерите тя обясни, че се радва на този миг, като каза, че целувката се е случила в правилния момент, нито по-рано, нито по-късно.

В основата на вчерашните събития бе и най-младият ерген - Марин. Неговата дилема между Алия и Михаела отново бе водеща, като това обърква и самите жени. Не остана незабелязано и поведението на Марин, който прояви голям интерес към няколко от момичетата. Това отново стана повод за въпроси - търси ли истинска връзка или просто обича да бъде в центъра на внимание, наслаждавайки се на дамите около себе си.

