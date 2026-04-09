Как да се управлява кола, ако съединителят се развали

Съединителят е един от основните компоненти във всеки автомобили, като без него движението е невъзможно. Затова е много важно за всеки шофьор да знае, какво да направи ако този агрегат излезе от строя и няма вариант колата да бъде натоварена на платформа и да бъде закарана до сервиза.

За какво служи съединителят в нашата кола

Една от възможностите е добре позната - теглене от друго превозно средство, като тогава повреденият автомобил трябва да бъде поставен на неутрална предавка при спазване на всички правила и предпазни мерки.

Има и екстремен вариант, но до него трябва да се прибягва само в животозастрашаващи ситуации. При автомобил с изгасен двигател се преминават на втора предавка, след което моторът се стартира. Колата потегля, като се движи бавно и така може да стигне до мястото, където я чака „Пътна помощ“ или до сервиз, за да бъде ремонтирана. За да спрете автомобила, трябва да изключите двигателя и да натиснете спирачка.

Този метод е допустим само в най-крайните случаи - ако сте сигурни в шофьорските си умения и сте в състояние да контролирате ситуацията на пътя. Той е опасен както за водача, така и за останалите превозни средства, движещи се по обществените пътища, особено ако трафикът е по-сериозен.

