Голяма американска банка с неочаквана прогноза за цената на петрола

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs понижи прогнозите си за цената на петрола през второто тримесечие на 2026 г. след постигнатото споразумение за двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предаде Ройтерс. През настоящата седмица цената на петрола отбеляза значителен спад, като основният фактор е очакването за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалните енергийни доставки.

Прогнозите

Goldman Sachs вече очаква референтният сорт Брент да се търгува средно около 90 долара за барел, а американският лек суров петрол – около 87 долара за барел. Преди обявяването на примирието прогнозите бяха съответно за 99 и 91 долара за барел.

В същото време по време на днешната търговия беше отчетено известно поскъпване на петрола, тъй като пазарите остават предпазливи. Инвеститорите продължават да се съмняват в устойчивостта на примирието и се опасяват, че доставките от Близкия изток може да не бъдат напълно възстановени, особено при ограничен достъп до стратегическия проток.

За втората половина на годината Goldman Sachs прогнозира по-ниски цени. Очакванията са Брент да достигне средно 82 долара за барел през третото тримесечие и 80 долара през четвъртото, докато за американския лек суров петрол се прогнозират съответно 77 и 75 долара за барел.

Въпреки ревизираните надолу прогнози, банката подчертава, че рисковете остават насочени към по-високи цени. Според анализа потенциалът за продължителни смущения в доставките и загуби в производството продължава да оказва натиск върху пазара.

При най-лошия сценарий, ако прекратяването на огъня не се спазва и с постоянни загуби на производство в Близкия изток от около 2 милиона барела на ден Брент може да достигне средно близо 115 долара през четвъртото тримесечие, прогнозира още банката.