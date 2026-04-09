Увити с тел: Зловеща находка от Втората световна война разтърси Хърватия

Останките на най-малко 11 жертви от Втората световна война и следвоенния период са открити по време на теренни проучвания на три места в района на Сплитско-далматинската жупания в Хърватия, предаде хърватската медия "Индекс". Проучванията са проведени от Дирекцията за задържани и изчезнали лица към Министерството на хърватските ветерани. Жертвите са били вързани с тел, убити и хвърлени в яма, чийто вход след това е бил миниран.

Първо във вторник са били изкопани останките на двама души от отделни гробове близо до Вргорац и Имотски, а в сряда останките на девет души са били извадени от от Медвиджа Яма на Биоково близо до Загвозд.

Идентифицираха ли ги?

Вицепремиерът и министър на хърватските ветерани Томо Медвед заяви близо до Загвозд, че това са жертви на партизанско-комунистически престъпления, за които се предполага, че са били убити в края на Втората световна война, а според събраната информация и свидетелски показания сред жертвите има францисканци от Широки Брижег, вероятно трима от тях.

Въз основа на събраните свидетелства, отец Миленко Стоич, ръководител на Вицепостулата за 66-те убити херцеговински францисканци по време на Втората световна война и следвоенния период, говори за това, казвайки, че монасите и монахините от Широки Бриж са били убити, предимно, от омраза към религията.