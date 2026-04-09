Войната в Украйна:

Увити с тел: Зловеща находка от Втората световна война разтърси Хърватия

09 април 2026, 14:07 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Останките на най-малко 11 жертви от Втората световна война и следвоенния период са открити по време на теренни проучвания на три места в района на Сплитско-далматинската жупания в Хърватия, предаде хърватската медия "Индекс". Проучванията са проведени от Дирекцията за задържани и изчезнали лица към Министерството на хърватските ветерани. Жертвите са били вързани с тел, убити и хвърлени в яма, чийто вход след това е бил миниран.

Първо във вторник са били изкопани останките на двама души от отделни гробове близо до Вргорац и Имотски, а в сряда останките на девет души са били извадени от от Медвиджа Яма на Биоково близо до Загвозд.

Идентифицираха ли ги?

Вицепремиерът и министър на хърватските ветерани Томо Медвед заяви близо до Загвозд, че това са жертви на партизанско-комунистически престъпления, за които се предполага, че са били убити в края на Втората световна война, а според събраната информация и свидетелски показания сред жертвите има францисканци от Широки Брижег, вероятно трима от тях.

Въз основа на събраните свидетелства, отец Миленко Стоич, ръководител на Вицепостулата за 66-те убити херцеговински францисканци по време на Втората световна война и следвоенния период, говори за това, казвайки, че монасите и монахините от Широки Бриж са били убити, предимно, от омраза към религията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Убийства Хърватия масов гроб партизани Втора световна война
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес