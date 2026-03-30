Учените откриха фатална пречка за колонизацията на Марс

Плановете на човечеството за установяване на дългосрочни селища на Луната и Марс са застрашени. Нови изследвания показват, че в условия на нулева гравитация шансовете за успешно оплождане са практически нулеви. Микрогравитацията не само дезориентира клетките, но и възпрепятства развитието на ембрионите. Изданието Live Science пише за това.

Какво застрашава колонизацията на Марс?

Екип от учени от Университета в Аделаида проведе серия от експерименти върху клетки от хора, мишки и свине. За да симулират космически условия, те използваха клиностат – устройство, което постоянно върти пробите, предотвратявайки стабилизирането на клетките. При тези условия сперматозоидите бяха хванати в капан в специални лабиринти, симулиращи репродуктивния тракт. Резултатите бяха разочароващи.

Учени откриха мистериозна структура на Марс на снимка, направена преди 25 години

Старшият автор на изследването Никол Макферсън обяснява, че много протеини в сперматозоидите действат като молекулярни сензори на физически сили.

„Ако гравитацията бъде премахната, логично е да се предположи, че тези сензори биха се задействали, нарушавайки способността на сперматозоидите да се ориентират и движат“, отбелязва Макферсън.

Дори добавянето на хормона прогестерон, който на Земята помага на клетките да намерят пътя си към яйцеклетката, не подобри значително ситуацията. За да има някакъв ефект в космоса, са необходими дози, които биха могли да бъдат опасни за организма.

Неуспех в оплождането и забавяне на развитието

Експерименти с животни разкриха още по-тревожни цифри. При симулирани условия на микрогравитация вероятността за успешно оплождане при мишки спадна с 30%, а при прасета с 15%. Тези ембриони, които се развиха, показаха значително забавяне в развитието.

Според изследователите, гравитацията е от решаващо значение не само за срещата на сперматозоида и яйцеклетката, но и за последващото имплантиране на ембриона в стената на матката.

Откриха гигантска пирамида на Марс: Експеримент на ЦРУ или следи от древна цивилизация?

„Клетките на ембриона трябва да се организират правилно, за да формират всички органи на тялото. Микрогравитацията може да наруши някой или всички тези етапи“, подчертава Макферсън.

Бъдещето отвъд Земята е под въпрос

Получените резултати имат значителни последици за стратегията за изследване на дълбокия космос. Ако хората не са в състояние да се размножават извън земната атмосфера, създаването на автономни цивилизации на други планети ще стане невъзможно. Учените разглеждат астронавтите като тестови субекти, тъй като ефектите от продължителния престой в орбита върху човешката репродуктивна система са проучени само повърхностно.

Никол Макферсън подчертава, че тези знания ни помагат да разберем по-добре живота на нашата планета.

„Гравитацията не е просто фон за живота; тя е дълбоко вкоренена в биологичните процеси, които го създават“, заключава изследователят.

Учените продължават да изследват дали има начини за биологична адаптация към условия на нулева гравитация, но днес научният отговор е ясен: без гравитация размножаването е невъзможно.

Припомняме, че международна група изследователи стигна до заключението, че наличието на вода върху екзопланета не гарантира съществуването на живот.

Според резултатите от изследването, фосфорът и азотът също играят ключова роля във формирането на живите организми. Тези елементи са отговорни за клетъчните енергийни процеси и образуването на ДНК.

Както обясни планетарният учен Крейг Уолтън, водата е само основно изискване за живот, но не е достатъчно. Той твърди, че дори наличието на океани не означава, че животът е възможен на планетата, ако не са налице необходимите химични елементи.

Изследователи са моделирали процесите на формиране на планети и са установили, че в ранните етапи елементите са „сортирани“: по-тежките потъват в ядрото, докато по-леките остават по-близо до повърхността. Кислородът играе ключова роля в този процес.

Ако няма достатъчно кислород, фосфорът се свързва с по-тежки елементи и потъва в ядрото. Ако има твърде много, фосфорът остава наличен, но азотът може да се загуби в атмосферата и да изчезне в космоса.

По този начин, формирането на животоподдържащи условия зависи от много деликатен баланс на химични елементи, което учените смятат за рядко явление. Учените предполагат, че точно този баланс се е развил на Земята, което я прави уникална сред известните планети и потенциално обитаема.

Прочетете също: За пръв път: НАСА откри скъпоценности на Марс