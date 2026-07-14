За пръв път: Откриха черна дупка път там, където никога преди не са били виждани черни дупки

Масивният кълбовиден звезден куп Омега Кентавър озадачава астрономите от десетилетия. Той би трябвало да е пълен с черни дупки, останали от смъртта на масивни звезди, но те никога не са били откривани. Сега астрономи от НАСА, използващи космическия телескоп Хъбъл, откриха черна дупка със звездна маса в купa Омега Кентавър за първи път. И учените получиха неочаквани резултати. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, съобщава НАСА.

Мистерията на Млечния път: Черна дупка в звездния куп Омега Кентавърнчева-система

Кълбовидните звездни купове са най-старите оцелели структури в Млечния път. Най-големият кълбовиден звезден куп в нашата галактика е Омега Кентавър, разположен на 18 000 светлинни години от нас. Той е на около 12 милиарда години, почти 2 милиарда години по-млад от Вселената, и съдържа около 10 милиона звезди, свързани заедно чрез гравитация.

Черните дупки възникват от неочаквано място: Звездите нямат общо с тях

Като се има предвид, че много от масивните звезди в клъстера отдавна са починали, т.е. са експлодирали като свръхнови, астрономите смятат, че на тяхно място би трябвало да има около 10 000 черни дупки със звездна маса. Но нито една от тях не е била открита през десетилетия наблюдения.

Черните дупки не излъчват светлина, така че могат да бъдат открити чрез гравитационното им влияние върху заобикалящата ги среда. Астрономи от НАСА са изследвали 20 години архивни данни от космическия телескоп Хъбъл. Те са търсили необичайни движения в звездите, които биха показали, че обикалят около невидим масивен обект - черна дупка.

Астрономите са открили черна дупка и звезда, която обикаля около нея и образуват двоична система. Звездата има маса около 78% от тази на Слънцето. Черната дупка е почти 4,5 пъти по-голяма от масата на Слънцето. Но това е много по-малка маса, отколкото астрономите очакваха за обект, образуван от смъртта на звезда с ниско съдържание на метал (така се наричат ​​всички елементи, по-тежки от хелий и водород). Сега астрономите знаят, че звезда с ниско съдържание на метал е способна да образува такава черна дупка, но те трябва да разберат как се случва това.

Астрономите също така установиха, че звездата завършва пълна орбита около черната дупка oMEGACat BH-2 за 94 години. Това е най-дългият орбитален период в система от черна дупка и звезда сред всички известни.

Най-важното откритие е, че астрономите са доказали съществуването на черни дупки със звездна маса в кълбовидни звездни купове, но те все още не са открити.

Наскоро учени направиха още едно интересно откритие. Те наблюдаваха сливането на шест галактики в една. По време на сливането е образувана свръхмасивна черна дупка. Откритието ще им помогне да разберат по-добре как са се образували най-големите и масивни галактики.

Системата, която се състои от поне шест галактики, сливащи се в една масивна галактика, се намира на 12 милиарда светлинни години разстояние, което означава, че астрономите са я виждали такава, каквато е била, когато Вселената е била на 1,8 милиарда години.

Астрономите преди това са засекли радиация в тази област на космоса, за която предполагат, че идва от акреционния диск на гигантска черна дупка.

В търсене на черна дупка: Астрономи откриха една от най-големите галактики във Вселената