Иновация: Компания събира по милион долара за резервация в хотел на Луната, който не съществува

21 януари 2026, 02:07 часа 181 прочитания 0 коментара
Макар мнозина на Земята да не могат да си позволят свое собствено жилище дори с ипотека, има хора, което вече резервират хотели на Луната. Стартъп от Калифорния започна предварителни продажби за извънземни ваканции. За целта е нужно желаещите да внесат депозит от 1 милион долара. Срещу тази сума ще получат резервация за настаняване не по-рано от 2032 г. и пълен „туристически пакет“, който ще им струва общо около 10 милиона долара.

Новата компания обещава на бъдещите космически туристи капсула за четирима души, разходки по лунната повърхност, каране с луноход и селфита със Земята на хоризонта. Звучи красиво, но има една малка подробност — хотелът още не съществува. Проектът е на етап идея, но това не пречи на стартъпа вече да събира пари за резервации.

Елин Димитров
