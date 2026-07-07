Стрес тест колко е готова България за война: Бомбените заплахи от 6 юли

"Бомбените заплахи дойдоха от един мас мейл и целта беше масовост за създаване на усещане за смут в обществото, но и да се тества реакцията на държавата как би реагирала в една такава ситуация при евентуална война и военно положение", обясни пред БНТ експертът по киберсигурност Любомир Тулев. Според него другата причина за бомбените заплахи в страната са хибридните войни, стрес тест и колко е готова България за война. Още: Хибридна война на Балканите? Още една столица под прицела на бомбени заплахи

Той смята, че зад бомбените заплахи не би могло да се твърди, че стоят българи, а най-вероятно става въпрос за прокси сървъри, които са извън територията на Европейския съюз.

Междувременно и пред bTV експерт по киберсигурност се съгласи с Тулев – това е тест как реагира държавата. Той посочи, че от 2023 година има протокол за реакция при бомбена заплаха, включително за какво време се извършва евакуация. Този тип заплахи се считат за успешни, когато си изкарал хората на улицата и си видял действително дали работи даден протокол, а освен това е широко отразено в медиите, добави експертът. А водещият на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов се пошегува, че „най-добрата киберзащита е да си останем на хартия“.

Според Любомир Тулев реакцията на обществото и като цяло на държавата е била правилна и бомбените заплахи не са породили очакваното голямо напрежение.

Бомбени заплахи къде ли не

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Във Варна са получени два злоумишлени сигнала за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на полицията в крайморския град. Първият сигнал е получен на служебна поща в Областната администрация в 9:27 часа. След извършена проверка по сигнала не е установено наличие на реална заплаха. Служителите са били евакуирани и ще се върнат на работа в 12:30 часа, съобщиха от областната управа. По-късно - в 10:37 часа, е получен сигнал и в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна, там в момента се извършват проверки.

Служителите на Община Добрич бяха евакуирани заради сигнал за поставени взривни устройства в сградата, съобщиха от общинската администрация. Сигналът е получен около 11:00 ч. днес, след като на телефон 112 е постъпила информация за получен имейл, в който се твърди, че в сградата на общината са поставени взривни устройства. В изпълнение на стандартните процедури за сигурност достъпът до сградата е преустановен, а тя остава остане евакуирана до 13:00 ч., за да бъде извършен необходимият оглед от компетентните органи. След приключване на проверката общинската администрация ще възобнови работата си с граждани.

Заплашителни имейли са получени в прокуратурите в Елин Пелин, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Своге, Сливница, Костинброд, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. Незабавно са предприети действия по утвърдения протокол. След извършените обстойни проверки, при които не са установени подозрителни предмети и вещи, работният процес е възстановен, допълват от дирекцията.

Проверява се сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съда в Пазарджик, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Районът около съдебната палата е отцепен, а служителите са изведени извън сградата. Извършва се проверка.

Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и в съдебните палати във Велико Търново и Благоевград, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

По-рано беше съобщено за такива сигнали в съдебните палати в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна и Добрич.

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