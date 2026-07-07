Нидерландия с важно решение за военната подкрепа за Украйна

Нидерландия вече няма капацитет да предоставя пряка военна подкрепа на Украйна. Това заяви министърът на отбраната на страната Дилан Йешилгоз-Зегериус, съобщи Bloomberg. Тя отбеляза, че би призовала други страни да помогнат на Киев, но Нидерландия вече е направила всичко по силите си: "Ние вече нямаме капацитет, защото вече сме направили толкова много“, каза Йешилгоз-Зегериус. На въпрос относно исканията на Украйна за ракети Patriot, нидерландският министър на отбраната подчерта, че страната е „достигнала своите лимита на своите възможности“.

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Военна помощ

Нидерландия е похарчила 9,1 милиарда евро за военна помощ за Украйна, като са планирани още 11,6 милиарда евро. В момента страната е отпуснала 1 милиард евро за програмата PURL, чрез която европейските съюзници плащат за американско оръжие за Киев.

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Припомняме, че полският премиер Доналд Туск потвърди прехвърлянето на ракети Patriot на Украйна, които са предназначени за укрепване на отбраната срещу руски въздушни атаки.

Междувременно, съветникът на украинския министър на отбраната Сергий Бескрестнов заяви, че Украйна все още не разполага с ракети, способни да прехващат руски балистични ракети. Според него, страните, граничещи с Русия, също са изправени пред заплахи от Русия и затова се опитват да поддържат собствени запаси от такива боеприпаси. Това се отнася по-специално за Германия.

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Снимки: Getty images