Нова вълна от бомбени заплахи срещу институции в цялата страна

Нова вълна от мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната. "Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна", пише в писмо, изпратено до Районния съд в Бургас. Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.

Към момента в Районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Работата на институцията продължава нормално, а насрочените съдебни заседания не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес.

От съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като към този момент няма данни за реална заплаха.

Засегнати са съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян, Благоевград и Ловеч. В много от случаите работата на институциите е временно преустановена, а сградите са евакуирани за проверка от екипи на МВР. В Смолян заплахите се повтарят за втори пореден ден, като авторът използва религиозни мотиви.

Втори пореден ден

Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната и в понеделник сутринта. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и други населени места. ОЩЕ: Още бомбени заплахи къде ли не

Институциите и службите за сигурност работят по установяване на източника на електронните съобщения и на лицата, стоящи зад масовото разпространение на заплахите. Според експерти подобни кампании често се извършват чрез автоматизирани системи за изпращане на голям брой имейли до публично достъпни адреси на държавни и общински институции.