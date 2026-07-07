Поредна тежка катастрофа на магистрала "Хемус", има загинали и ранени

Тежка катастрофа на магистрала "Хемус". Инцидентът е станал в участъка, където се извършват ремонти, съобщиха от шуменската полиция. Ударили са се бус и лек автомобил. Има трима загинали и ранени. Към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Причините за катастрофата се изясняват. Още: За седмица на пътя: Гигантско число нарушения на тирове, масово карат в изпреварваща лента (ВИДЕО, СНИМКИ).

Дете е починало на път за болницата

Минути след 12 часа днес в дежурната част на ОДМВР- Шумен е получен сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на АМ „Хемус“ преди бензиностанция, в участък с въведена временна организация на движение в посока етапна връзка към Варна. След пристигане на място е установено, че водач на лек автомобил "Фолксваген" с шуменска регистрация, в който са пътували петима в посока от Варна към Шумен, се е ударил челно в насрещно идващия водач на бус с шуменска регистрация. В резултат на удара на място са загинали водачът на "голфа" - 67-годишен мъж, и 48-годишна жена, пътник в лекия автомобил. В автомобила са пътували две деца, на 7 и 11 години, и мъж на 24 години.

В линейка, на път за болницата, е починало 11-годишното дете. 7-годишното дете е в шуменската болница в тежко състояние, медици се борят за живота му.

С фрактури, но без пряка опасност за живота е 24-годишният мъж, пътник в лекия автомобил.

Снимка: МРРБ

Водачът на буса, 51-годишен мъж, е транспортиран в шуменската болница, настанен е с травматични увреждания, без опасност за живота.

На място все още се извършва оглед. Въведена е временна организация на движението от и към Варна, през АМ “Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 (стария за Варна). Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили.

Препоръчва се внимателно шофиране и да не се създават предпоставки за инциденти.

Ясна е една от версиите

Причините за инцидента се изясняват. Една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е прилошало по време на шофиране, в резултат на което е изгубил управлението на автомобила и се е ударил в насрещно идващия бус, съобщават от ОДМВР-Шумен.