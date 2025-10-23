1,02 промила, убийство на пътя, после - на дискотека: Почернено семейство чака отговор така ли е станало

Скръб, гняв и отчаяно търсене на справедливост. Това изпитва семейството на Мартин Димитров от Пирдоп, който загина при тежък пътен инцидент. В емоционален разказ пред Actualno.com сестра му, Иванела Димитрова, отправя тежки обвинения: смъртта на брат ѝ не е нещастен случай, а брутално убийство на пътя, причинено от незаконна гонка, чиито извършители не само не са наказани, но и се опитват да прикрият следите си.

Фаталната нощ

Във въпросната вечер Мартин, описван от сестра си като "лъчезарно и работливо момче, което на всеки би помогнало", потегля с колата си, за да вземе свой приятел. Планът им е да отидат заедно на дискотека. Мартин така и не стига до уговореното място.

"Просто не е стигнал, защото вече е станал ударът", разказва Иванела. Според събраната от семейството информация, на пътя му се озовават два автомобила, участващи в незаконно състезание.

Шокиращо поведение и липса на съвест

Най-скандалното в разказа на Иванела е твърдението ѝ за поведението на предполагаемите виновници след трагедията. По думите ѝ, вместо да окажат помощ или да се обадят на спешните телефони, двамата шофьори, идентифицирани от нея като Венцислав Коленцов и Матей Кънчев, продължават към дискотеката в Пирдоп. Според нея, там те не само се забавляват, но и започват да се хвалят за случилото се.

"Някои от момчетатa отиват на дискотеката, другите се прикриват. Забавляват се, все едно не е имало инцидент. Каквото станало – станало, и така", твърди почернената сестра.

Тя допълва, че извършителите са добре познати в района с рисковото си шофиране и организирането на подобни гонки: "Не им е за първи път. То има и клипове, един на друг си пращат, че могат да правят такива незаконни състезания".

"Ледена стена" от институциите

Дни след инцидента семейството на Мартин се сблъсква с пълно информационно затъмнение от страна на разследващите. Никой от полицията не се е свързал с тях, за да им предостави информация за хода на разследването.

"От полицията нямаме до момента никаква информация. Нищо не знаем. За мен цялата ситуация е такава, че се гледа да се прикрие цялата истина. Да се подкупят абсолютно всички, които е възможно – полицаи, експертизи, всичко", споделя с болка Иванела своите притеснения.

Семейството няма официални отговори на ключови въпроси: доказано ли е, че е имало незаконна гонка? Кога и при какви обстоятелства са взети проби за алкохол и наркотици на виновните шофьори? Единствената информация, която имат към сутринта на 23 октомври, е неофициална – че единият от участниците, Матей Кънчев, е задържан. На сайта на прокуратурата вече има съобщение за арестуван 44-годишен мъж с инициали М. К. именно за катастрофа с причинена смърт на 18.10.2025 г. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч, Софийска област, като обвинението е за умишлено причинена катастрофа. "В прокуратурата вчера са получени резултатите от изготвената съдебно-химическа експертиза, която показва, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила", пише в съобщението.

Зов за справедливост и протест

В отговор на бездействието и в търсене на истината, близките на Мартин организират протест на 2 ноември. Тяхната цел е ясна: "Очакваме просто да се стигне до това да има справедливост, наистина да има закони и момчетата да си платят за това, което се случи. Защото това може да не е само на нас, утре може да е някое друго семейство".

Попитана какво би казала на хората, причинили смъртта на брат ѝ, Иванела е категорична: "Просто, че отнеха невинен човешки живот за тяхната секунда... Ще им се връща в троен размер. Не знаят явно каква е загубата на близък човек".

Докато семейството му се готви за протест, обществото очаква отговори от институциите, които засега мълчат.

