Битият с чук прокурор е искал разпит на Нотариуса, припомниха от АКФ (ВИДЕО)

Битият с чук прокурор Иво Илиев е искал преди години разпит на Мартин Божанов Нотариуса, припомниха от Антикорупционния фонд (АКФ). Ето какво каза в предаването Студио Actualno известният журналист Бойко Станкушев, който е директор на АКФ: “Аз изобщо не се ангажирам да гадая какъв е случаят с този опит за убийство, защото да биеш някого с чук не е за сплашване. Ти и без да искаш можеш да го убиеш. Но той работеше около казуса Мартин Божанов Нотариуса, наше разследване. Беше казал тогава, че предстои да бъде извикан и разпитан Нотариуса. И ние си помислихме за кратко време, че системата ще може да работи, защото там са закопани страшно много тайни. Там са не по-малко, отколкото около кръжока “Осемте джуджета“ - Пепи Еврото.

Ес ес-клубовците, ес ес клуба, заведението, което Мартин Божанов на пазара в Ситняково ги е събирал, раздавал е пачки, задачи, изнудвал не по-малко, отколкото в онази другата схема.

В схемата магистрати, полицаи, чак до министри

Още: "Работи се по всички версии": Даниел Митов за побоя над прокурор

И вътре е пълно с действащи магистрати, действащи полицаи, близки и роднини на високопоставени политици, до ниво министри.

Снимка Антикорупционен фонд

От време на време са се обърквали, защото ние от много години се занимаваме с тия неща и с други, защото различните корпоративни интереси, различните партийни интереси, интересите на много мощни фигури в подземния свят,

като почнат да се бият и те са стигали понякога горките до невъзможност да изпълняват взаимно изключващи се задачи.

И когато съобщи лично, то беше излъчено в новините, тогавашния заместник градски прокурор Иво Илиев, който после го махнаха, че ще викат Нотариуса, взеха, че го застреляха (Нотариуса, бел. ред.).

Още: В нападението с чук се вижда символно връщане към старите престъпни групи: Експерти с коментар за бития прокурор

Припомняме, че Бившият зам. градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат и удрян с чук в подземния гараж на жилищния блок, в който живее, в понеделник вечерта на 20 октомври.

Прокурорът е в болница, в реанимация с опасност за живота. По нареждане на правосъдния министър Георги Георгиев болничната стая на пострадалия се охранява.

Охрана е назначена и на семейството на Иво Илиев. Още: Зам.-градски прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен