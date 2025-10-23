Войната в Украйна:

Мъж с тежки изгаряние е откаран с въздушна линейка към Варна

23 октомври 2025, 16:24 часа 737 прочитания 0 коментара
Мъж с тежки изгаряние е откаран с въздушна линейка към Варна

Мъж с около 30% изгаряния по тялото е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас към болница във Варна за лечение в специализирано отделение по изгаряния, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ–Бургас, цитирани от БТА.

Още: Мъж с отрязана ръка бе докаран с въздушна линейка до София

По първоначална информация, инцидентът е станал при пожар в частен дом в бургаския комплекс "Славейков“. Пострадалият е бил приет тази сутрин в спешното отделение на УМБАЛ–Бургас в тежко състояние.

Към момента няма информация за причините довели до пожара.

Още: Четвъртият медицински хеликоптер пристигна в България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Изгаряния медицински хеликоптер пожар въздушна линейка
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес