Мъж с тежки изгаряние е откаран с въздушна линейка към Варна

Мъж с около 30% изгаряния по тялото е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас към болница във Варна за лечение в специализирано отделение по изгаряния, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ–Бургас, цитирани от БТА.

По първоначална информация, инцидентът е станал при пожар в частен дом в бургаския комплекс "Славейков“. Пострадалият е бил приет тази сутрин в спешното отделение на УМБАЛ–Бургас в тежко състояние.

Към момента няма информация за причините довели до пожара.

