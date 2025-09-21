Войната в Украйна:

21 септември 2025, 08:40 часа 164 прочитания 0 коментара
144 пожара за едно денонощие в България, един човек пострада

За последното денонощие у нас са потушени 144 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарникарите са реагирали на общо 180 сигнала за произшествия, като при един от тях е имало пострадал човек — 67-годишен мъж във Варна, при пожар в апартамент. Освен това са извършени 24 спасителни и помощни операции. Имало и 12 лъжливи повиквания към пожарната служба.

Мартин Стоянов
