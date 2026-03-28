Акции срещу купуването на гласове: Повече сигнали и задържани в сравнение с 2024 г.

28 март 2026, 9:20 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мащабни полицейски специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове обхванаха почти цялата страна през последната седмица. 23 дни преди предсрочните избори какво показват данните, предаде Нова телевизия. Още: Георги Кандев: 30 са задържани за купуване на гласове в Благоевградско

Колко изборни нарушения са установили МВР досега

От началото на кампанията до 27 март в МВР са получени 567 сигнала за нарушаване на изборното законодателство. По области 23 дни преди вота пръв по сигнали е Бургас с 97, следва София с 55, а на трето място се нарежда Враца – 48 сигнала. Нататък са Варна, Монтана и Велико Търново.

Досега са образувани 176 досъдебни производства. В областите Разград, Смолян и Шумен засега няма образувани дела. Задържаните за 24 часа от МВР са общо 92. МВР отчита, че получените сигнали са близо 9 пъти повече в сравнение със същия период на предходните избори през 2024 година. Задържаните са 5 пъти повече лица, а образуваните досъдебни производства са близо 6 пъти повече, сочат данните на полицията.

Антон Иванов Отговорен редактор
МВР Купуване на гласове предсрочни парламентарни избори 2026
