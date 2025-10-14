Обезобразен и в кръв: Родителите на пребитото момче в Пловдив с разкрития за нападателя

Прибра се посинен, целият в кръв и не можеше да си отвори очите. Това разказа майката на 13-годишно момче, което беше жестоко пребито от 15-годишен ученик в квартал "Гагарин" в Пловдив. Потърпевшият е откаран в спешното и преглеждан повече от пет часа. Детето познавало нападателя, но не са били приятели. "Състоянието на сина ми е добро, но в началото имахме опасения за по-тежки травми. Сега имаме опасения от заплахите на нападателя и ни е страх докъде ще стигне”, разказа бащата на потърпевшия в ефира на Нова телевизия.

По думите на майката нападателят целенасочено търсил сина й да го бие. Той разказвал, че жертвата му разпространявала снимки на неговата приятелка. Бащата на 13-годишното момче добави, че на мястото на нападението са били още няколко момчета и момичета, но никой не е помогнал на сина му, а нападателят дори снимал клип на целия побой.

Майката подчерта, че това не е първият случай на тормоз от 15-годишния над нейния син. Преди време той залял с урина 13-годишното момче пред други техни познати.

"Родителите съжаляват за случая, но разбрах, че това не му е първият път в районното. Досега не е наказван сериозно, познат е на институциите. Ние настояваме за наказание. Не може да има такава гавра и жестокост в тези деца. Ще заведем частно дело и няма да оставим нещата така", заяви бащата на жертвата.