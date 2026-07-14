Таксите на Тръмп в Ормузкия проток тласнаха цената на петрола в неприятна посока

Цените на петрола продължиха да се повишават и във вторник, 14 юли, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за налагане на такси за корабоплаването в Ормузкия проток и за възобновяване на блокадата на иранските пристанища, което породи опасения за евентуални прекъсвания в световните доставки на суров петрол. В първия ден от седмицата цените вече бяха скочили нагоре заради новите удари между Щатите и Иран през уикенда.

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Цените

Международните фючърси на референтния за Европа сорт „Брент“ за доставка през септември се повишиха с 1,85% до 84,84 долара в началото на търговията, като продължиха ръста си след скок от 9,6% през предходната сесия. Към момента на публикуване на материала цената е 84,47 долара за барел.

Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) с доставка през август се повишиха с 2% до 79,78 долара за барел в началото на търговията днес. Към момента на публикуване на материала цената е 79,41 долара за барел.

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Плановете на Тръмп за такси в Ормузкия проток влияят

Тръмп заяви в понеделник, че САЩ ще наложат такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като ще се начислява „такса в размер на 20% върху всички превозвани товари“. Той определи САЩ като „пазители“ на този жизненоважен транзитен маршрут за петрол.

Снимка: Getty Images

В публикация в Truth Social Тръмп обяви също, че Вашингтон ще възстанови блокадата на иранските пристанища в близост до пролива, което допълнително ще ескалира конфликта с Техеран. Централното командване на САЩ по-късно съобщи, че блокадата ще влезе в сила във вторник в 16:00 ч. източно време, т.е. в 23:00 ч. българско време.

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Инвестиционната банка Citi предупреди, че предложението на Тръмп за налагане на такси за превоз в Ормузкия проток значително повишава риска от по-нататъшна военна ескалация. „Вероятността иранският режим да се оттегли от меморандума за разбирателство до след междинните избори в САЩ (през есента - бел. ред.) също се е повишила – сценарий, който най-вероятно ще доведе до по-високи цени на петрола за по-дълъг период“, написа банката в доклад, публикуван рано във вторник и цитиран от CNBC.

Приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ преминаваха през Ормузкия проток, преди САЩ и Израел да нанесат удари срещу Иран на 28 февруари. Морският трафик претърпя срив, след като в началото на март Иран стартира нападения срещу кораби в пролива, но започна да се възстановява след сключването на временното споразумение между Вашингтон и Техеран.

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