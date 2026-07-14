Стармър призова за свободно преминаване през Ормузкия проток

Пизив за транзитно преминаване през Ормузкия проток без ограничения отправи премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще наложи такса от 20% върху стойността на товара на корабите в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването през морския път.

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Стармър също така отправи призив за спиране на военните действия и връщане към преговорите на фона на третата поредна нощ на американски удари срещу Иран, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Намеренията на Тръмп да наложи такса за преминаване през Ормузкия проток предизвикаха гневни реакции във Великобритания, а либералните демократи определиха подобна перспектива като „подкрепяно от държавата пътно разбойничество“, „акт на икономическо изнудване“ и „открито нарушаване на международното право“.

Американските сили за трета поредна нощ нанесоха удари срещу Иран, след като в понеделник президентът Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването.

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От министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщиха, че два техни танкера са били ударени, като е загинал един моряк, а осем други са били ранени.

Агенцията за морски търговски операции на Великобритания също съобщи за удар срещу танкер.