BIRD.bg: Фирма, свързана с Иван Петлешков, загуби дело за апетитна обществена поръчка

Бизнесменът Иван Петлешков окончателно загуби съдебно дело за солидна обществена поръчка от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), твърди разследващият сайт BIRD.bg. Медията цитира решение на Върховния административен съд (ВАС) от 2 октомври. Според BIRD от него става ясно, че свързана с Петлешков фирма не печели обявената от НКЖИ поръчка за "Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на НКЖИ, за срок от три години".

Още: 980 коли и джипове плюс 285 мотора: МВР пак пазарува, има призив да се сложи край

Решението на ВАС

Както писа разследващата медия през юни тази година, "констeлация от петлешкови фирми", сред които "Трафик СОТ", се провалят в опита си да спрат предварителното изпълнение на Решение № D43224163 на НКЖИ, с което са класирани участниците и е определен изпълнител на обществената поръчка. Съдът тогава остави в сила определението.

Уточняваме, че чрез справка в Търговския регистър не може да се установи документална връзка между "Трафик СОТ" ООД и Иван Петлешков. Управител на фирмата е Владимир Цолов.

Според разследващия сайт BIRD.bg Иван Петлешков, чието име се споменаваше и от сдружение "БОЕЦ" във връзка с разкрития контрабанден канал на цигари в Пловдив, е свързван със санкционирания по "Магнитски" за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и с Христофорос Аманатидис - Таки (вижте конкретната публикация на BIRD.bg тук и тук).

Още: Разбитата фабрика за цигари: имало ли е теч от МВР към собствениците? Нов скандал между Митов и ПП-ДБ

Пред ВАС е образувано дело по касационна жалба на ДЗЗД „Престиж Секюрити 2“, представлявано от управителя на „Стронг Ес“ ЕООД (Владимир Цолов) и процесуален представител адвокат Луканов срещу решение №568 от 19.6.2025г., постановено по преписка по описа за 2025 година на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, в частта с която е оставена без уважение жалба срещу решението на генералния директор на НКЖИ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка. В касационната жалба се твърди неправилност на решението на КЗК поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.209 т.3 от АПК. Развиват се подробни доводи. Иска се отмяна на постановеното решение, да се постанови решение по същество, като се отмени това на възложителя за класиране и се върне преписката не възложителя за разглеждане на техническите предложения.

Снимка: БГНЕС

По делото е представен и сключен договор №111663 от 30.7.2025 г. между ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „ВТА Секюрити Сървисиз“ ЕООД.

Още: "Борисов пак е тръгнал по сокаците като премиер, но истинският такъв е Пеевски": ДБ след критиките

Пред Комисията за защита на конкуренцията по жалби на ДЗЗД „Престиж секюрити 2“ „Трафик СОТ“ ООД и ДЗЗД „Секюрити Гарант“ е било образувано обединено общо производство с предмет на проверка решение № D43224163 от 08.04.2025г. на генералния директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ, за срок от три години“, открита с решение № F394432 от 28.07.2023 г. на възложителя като процедурата е с уникален № 00233-2023-0073 в ЦАИС ЕОП. Комисията за защита на конкуренцията е разгледала всички жалби и изложените оплаквания, направила е фактически и правни установявания и е извела правните изводи за липса на нарушения на закона, които да налагат отмяна на решението за класиране на участниците в обществената поръчка. И ги е отхвърлила.

ВАС в крайна сметка решава да остави в сила решението по описа на КЗК - в обжалваната му част.

Още: МВР е "поело" цигарената контрабанда в пет области: "БОЕЦ" с нови твърдения