Адвокати: Роднини на шофьори от катастрофата, преобърнала автобус, заплашват жертви

Близки на двамата шофьори, предизвикали тежката катастрофа с четири жертви на Челопешко шосе, заплашват пострадалите да не си търсят правата. Това става по различен начин – през социални мрежи, а дори има случай, в който са отишли в дома на пострадал. Това разкри един от адвокатите на пострадалите при тежката катастрофа. Борис Акалиев не пожела да даде повече подробности и кои са заплашваните хора, но каза, че са предприели действия и са сигнализирали за тези заплахи компетентните органи.

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По думите му в момента те "много сериозно се притесняват, затова да не изнасяме самоличността им в публичното пространство" и добави, че до момента четирима души са им сигнализирали за такъв тип натиск, включително с ходене до домовете на част от тях. "Убеждават ги, че няма смисъл, че нищо особено не се е случило", допълни Акалиев - ОЩЕ:

"Има данни, че е имало гонка, но не можем да бъдем категорични. Поискали сме експертиза. Предвид високата скорост от около 200 км/ч при ограничение 60 км/ч, най-логично е да са се състезавали. Дори и да се докаже, че не е имало гонка, това по никакъв начин няма да намали тяхната вина", каза адвокат Петър Дамянов.

Защитниците заявиха, че все още има пострадали от жестоката катастрофа, които са в много тежко състояние. Предстоят им множество операции и тежък период на възстановяване. "Най-тежките травми са множество счупвания по цялото тяло", разказа адвокатът.

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Адвокатите бяха категорични, че ще настояват компетентните органи да установят дали имуществото на двамата водачи е законно придобито. Адвокат Дамянов заяви, че до тях е стигнала информация, че автомобилите, които са управлявали обвиняемите, не са тяхна собственост, а талоните са на други лица.

Според Акалиев присъдата на нарушителите трябва да е доживотен затвор.

Припомняме, че тежката катастрофа стана миналия петък, след като кола се заби в автобус на градския транспорт. Загинаха четирима души.