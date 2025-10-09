Войната в Украйна:

От трети опит: Ще тръгне ли делото срещу кмета на Минерални бани

09 октомври 2025, 10:48 часа 215 прочитания 0 коментара
От трети опит: Ще тръгне ли делото срещу кмета на Минерални бани

Трети опит да бъде гледано делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани ще направи днес Окръжният съд в Хасково. Делото е насрочено за 14.00 ч., а искането за отстраняването е на Софийска градска прокуратура.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

Още: Близък до Ахмед Доган кмет е отстранен от длъжност

На два пъти делото в Окръжния съд не тръгна, тъй като Искендер влезе в болница.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пуснаха кмета на Минерални бани срещу 45 000 лв. гаранция

Искендер остана верен на ДПС на Ахмед Доган и не е сред кметовете, които се присъединиха към ДПС - Ново начало на Делян Пеевски. Привърженици на Доган обясняват с това делото срещу него.

Още: Кметът на Минерални бани отново под домашен арест

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Дело Делян Пеевски Мюмюн Искендер информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес