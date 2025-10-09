От трети опит: Ще тръгне ли делото срещу кмета на Минерални бани

Трети опит да бъде гледано делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани ще направи днес Окръжният съд в Хасково. Делото е насрочено за 14.00 ч., а искането за отстраняването е на Софийска градска прокуратура.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

Още: Близък до Ахмед Доган кмет е отстранен от длъжност

На два пъти делото в Окръжния съд не тръгна, тъй като Искендер влезе в болница.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

Още: Пуснаха кмета на Минерални бани срещу 45 000 лв. гаранция

Искендер остана верен на ДПС на Ахмед Доган и не е сред кметовете, които се присъединиха към ДПС - Ново начало на Делян Пеевски. Привърженици на Доган обясняват с това делото срещу него.

Още: Кметът на Минерални бани отново под домашен арест