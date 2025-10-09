Прегазиха 89-годишен пешеходец край Благоевград

Пешеходец на 89 години е загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 5:46 часа тази сутрин. По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил.

Водачът на автомобила е установен – 52 годишна жена, на която са направени проби с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Пробите са отрицателни, допълниха от полицията в Благоевград.

