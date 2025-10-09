Арестуван, посочен в съдебно решение за лидер на престъпна група: Таки не е изправен пред съда ни – защо?

Вече години наред Христофорос Аманатидис-Таки влиза в общественото полезрение в България, с твърдения (и не само) за връзки с един или друг скандален случай. Последният такъв засега – новите договори за събирането и извозването на боклука в София. Защо името на Таки постоянно става есенция за обществени проблеми?

Интересен факт, изваден от разследващия сайт Bird.bg – Таки е бил арестуван в притежаван от него луксозен имот Дубай още в началото на 2012 година. Той бил с изтекъл български паспорт, казал, че е в емирството, защото Алексей Петров (вече покойник, след показен разстрел преди малко над 2 години: Алексей Петров е застрелян и убит (СНИМКИ) го заплашвал и затова избягал от България. Всичко това е описано в поверителна справка на МВР № RB 202204-001-04-3-5494/30.10.2015 г. - но секретността вече е изтекла според Закона за защита на класифицираната информация.

Таки е арестуван по искане на българските власти през Интерпол – за трафик и разпространение на наркотици. И е освободен без да се връща в България след като отново нашите власти оттеглят искането си през Интерпол.

Според източници на Bird.bg, Таки не е влязъл в прословутото дело "Чуковете на Таки" заради намеса на бившия главен прокурор Сотир Цацаров. Официално документи (или проектообвинение) дали е така досега не са изтичали в публичното пространство. Уникалното по делото – в официално съдебно решение пише следното: „... участвал в организирана престъпна група, образувана от ХНА и ръководена от ХНА и Х. Х.В.“. Това словосъчетание касае присъдите за двама души – единият е оневинен, а другият – осъден на 5 години затвор. ХНА отговаря като инициали на трите имена на Таки. Обаче ХНА не е обвиняем по делото - Още: Окончателно: Няма тежки присъди срещу Чуковете на Таки

Таки - тук, Таки - там

За боклука в София документална връзка на Таки засега не е открита. Но столичният общински съветник Борис Бонев директно го назова по име като кандидат да овладее сметосъбирането на столицата и големите пари от него - Още: От "мачът не е нагласен" до "Таки превзема боклука на София": Битката за над 500 млн. лева

Нов интересен щрих - законопроектът на ИТН за защита на "личния живот". Начело сред вносителите е Александър Рашев, син на адвокат Виктор Рашев, който представлява Аманатидис за вписванията в Търговския регистър. Конктетно има данни за това, валидни и в началото на 2025 година - за фирма "Еврофинанс Фактор" ЕООД (ЕИК-то е нейното), чийто едноличен собственик е Таки - Още: Затвор за намеса на медиите в личния живот: Предложение на ИТН