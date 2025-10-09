Пускат под домашен арест общинските съветници от Варна

Пускат под "домашен арест" общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев. Решението е на Апелативен съд – София. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание.

Според съда продължава да е налице предположението за съпричастност към престъпленията, за които двамата са обвинени, което се извежда от събраните свидетелски показания. Магистратите не се съгласяват с извода на първоинстанционния съд за опасност от извършване на престъпление от двамата.

Защитниците на обвиняемите поискаха по-леки мерки за неотклонение, докато прокуратурата предложи да бъде наложен „домашен арест“ на двамата. Според адвокатите първоинстанционният съд не е взел под внимание показанията на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който твърди, че му е бил оказан натиск да направи съответни твърдения. Двамата защитници също смятат, че правилно първоинстанционният съд е посочил, че делото е подсъдно на Окръжен съд – Варна, но не се съгласяват с извода, че въпреки нарушените процесуални правила, те могат да се санират впоследствие.

В началото на заседанието съдът, макар да счете за важно, отхвърли искането на адвокат Диляна Агова прокуратурата да представи назначената преди месеци тройна експертиза относно здравословното състояние на Стефанов. Съдебният състав потвърди, че експертизата не е по делото, но определи искането като неизпълнимо в този вид съдебно заседание. Прокурорът заяви, че той не е наблюдаващ по делото и не може да и няма как да предостави исканото доказателство. Според адвокат Агова клиентът ѝ има нужда от постоянна медицинска помощ.