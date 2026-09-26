Пожарът в Бяла, при който загина човек, е потушен

Потушен е огънят в цеха за производство на изолационни материали в град Бяла. Пожарът отне живота на работник от Непал. В момента екипи на пожарната дежурят в района, за да следят за възникването на нови огнища. Все още остава в сила бедственото положение в Бяла и в село Горица. Данните на екипите на екоинспекцията показват, че няма влошаване на атмосферния въздух там.

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В момента на проверката вятърът не е духал към населените места. В гасенето на пожара са се включили пет екипа на пожарната и два на доброволните формирования. От Община Бяла призовават жителите да спазват указанията на компетентните органи и да следят официалните канали на кметството за актуална информация.

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"За съжаление има един загинал. Доколкото имаме информация е служител на фирмата. Няма замърсяване на въздуха. Вятърът духа в обратна на населеното място посока. С областния управител на Варненска област задействахме системата BG- Alert. Предупредени са гражданите да затворят прозорците и за всеки случай да не излизат навън", каза за БНТ Пеньо Ненов, кмет на град Бяла.