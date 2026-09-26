Катастрофа затвори пътя Несебър - Бургас

Катастрофа е затворила главния път Несебър в посока Бургас. Инцидентът е станал след 21.30 ч. в района на Ахелой. По информация на шофьори в района на пътя има обърнато ремарке, а един човек е пострадал.

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Към този момент няма официална информация за състоянието му, както и дали има други участниците в катастрофата. На място са пристигнали екипи на полицията и на Спешна помощ. Пътуващите се отбиват през обходен маршрут през Каблешково.

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