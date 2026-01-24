Дела "бухалки" и докъде стигна делото "Сияна": Бащата обяви следващите стъпки

"Около 6-7 заседания по делото "Сияна" минаха, но все още сме далеч от присъда". Това сподели пред БНТ Николай Попов, бащата на загиналата 12-годишна Сияна. Той добави, че е необходимо за тези дела, свързани с катастрофите, да има различни специализирани отделения на прокуратурата и на съда. Още: България през 2025 г.: Войната по пътищата и децата, които никога няма да се върнат у дома

Бащата на Сияна заяви още, че се водят дела "бухалки" срещу него. "Има 500 дела за убити на пътя и още няколко хиляди дела за ранени, а едни "експерти" манипулират цялата съдебна система. Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора, убил 12-годишната Сияна на пътя. Има и заведено друго дело срещу мен от служител на АПИ в Плевен, която е уволнена след катастрофата заради подръжката на пътя, на който загина детето ми", сподели информацията Николай Попов.

Следващите стъпки

Снимка: Личен архив

И обяви следващите си искания, подписани в декларация - настоява за среща с парламентарно представените партии за съдебна реформа и избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Той иска нов ВСС, както и легитимни председател на ВКС и главен прокурор. Моята борба и моята битка не е насочена да сменям определени личности, а да се промени цялата система, защото е "извратена" и ражда "извратени решения", коментира Николай Попов.

Попов призна, че в България не идва поредния нов "месия" с излизането на Румен Радев на политическия терен. Той смята, че държавният глава няма да има повече от 90 депутати в следващото Народно събрание, а ще търся като генерал коалиция с други двама генерали - генерал Бойко Борисов и генерал Атанас Атанасов.

Николай Попов добави, че не иска неговата гражданска активност да го отведе в политиката. "Има нужда от смяна на системата, а не от смяна на лицата", каза бащата на Сияна. И открехна вратата, че би влязъл в политиката, но не с политическо движение, а с гражданска организация, с която да влие на процесите в парламента.

