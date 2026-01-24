Оставката на Румен Радев:

Дела "бухалки" и докъде стигна делото "Сияна": Бащата обяви следващите стъпки

24 януари 2026, 10:06 часа 228 прочитания 0 коментара
Дела "бухалки" и докъде стигна делото "Сияна": Бащата обяви следващите стъпки

"Около 6-7 заседания по делото "Сияна" минаха, но все още сме далеч от присъда". Това сподели пред БНТ Николай Попов, бащата на загиналата 12-годишна Сияна. Той добави, че е необходимо за тези дела, свързани с катастрофите, да има различни специализирани отделения на прокуратурата и на съда. Още: България през 2025 г.: Войната по пътищата и децата, които никога няма да се върнат у дома

Бащата на Сияна заяви още, че се водят дела "бухалки" срещу него. "Има 500 дела за убити на пътя и още няколко хиляди дела за ранени, а едни "експерти" манипулират цялата съдебна система. Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора, убил 12-годишната Сияна на пътя. Има и заведено друго дело срещу мен от служител на АПИ в Плевен, която е уволнена след катастрофата заради подръжката на пътя, на който загина детето ми", сподели информацията Николай Попов. 

Следващите стъпки

Снимка: Личен архив

Още: Бащата на Сияна предизборно: Изобщо не си дават сметка каква буря може да ги сполети

И обяви следващите си искания, подписани в декларация - настоява за среща с парламентарно представените партии за съдебна реформа и избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Той иска нов ВСС, както и легитимни председател на ВКС и главен прокурор. Моята борба и моята битка не е насочена да сменям определени личности, а да се промени цялата система, защото е "извратена" и ражда "извратени решения", коментира Николай Попов. 

Попов призна, че в България не идва поредния нов "месия" с излизането на Румен Радев на политическия терен. Той смята, че държавният глава няма да има повече от 90 депутати в следващото Народно събрание, а ще търся като генерал коалиция с други двама генерали - генерал Бойко Борисов и генерал Атанас Атанасов. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Николай Попов добави, че не иска неговата гражданска активност да го отведе в политиката. "Има нужда от смяна на системата, а не от смяна на лицата", каза бащата на Сияна. И открехна вратата, че би влязъл в политиката, но не с политическо движение, а с гражданска организация, с която да влие на процесите в парламента. 

Още: Обрат по делото "Сияна": Вещото лице се оттегли, ще съди бащата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Дело Сияна Николай Попов убити деца
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес