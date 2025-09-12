Преди поредното заседание на съда: Дебора Михайлова е отчаяна и се страхува

Изпитвам страх. Две години нищо не се случва и това ме отчайва, защото не се дава пример на жените, които са претърпели подобни неща. Това коментира Дебора Михайлова пред журналисти в Пловдив преди поредното съдебно заседание срещу Георги Георгиев. Делото в Районния съд в града започна отначало и се води при закрити врати. Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. Днес продължават разпитите на свидетели.

ОЩЕ: "Довчера живях по-спокойно": Дебора притеснена за живота си след освобождаването на Георги Георгиев

Обвиняемимят е на свобода

"Не съм виновен, надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината", коментира обвиняемият по делото "Дебора" Георги Георгиев.

Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати.

Пострадалото момиче коментира, че той не е търсил контакт с с нея. "Той не е на свобода, а под парична гаранция. Той не е невинен, а си е платил, за да излезе и все още се води дело", допълни Михайлова пред БТА.

Георги Георгиев бе предаден на съд по три обвинения. Първото е за това, че на 26 юни 2023 г. в Стара Загора с особена жестокост, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на главата и чрез нанасяне с черен макетен нож на 18 броя порезни рани по тялото, е причинил на Дебора Михайлова двустепенна средна телесна повреда, която е довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота и обезобразяване на части на тялото.

Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод.

Случаят с нападението срещу Дебора предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето.