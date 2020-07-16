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Делото срещу Арабаджиеви пак тръгва, Маринела Арабаджиева се връща в ареста

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Делото срещу Арабаджиеви пак тръгва, Маринела Арабаджиева се връща в ареста
Снимка: Виктория Груп
Прекратеното дело срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви се възобновява отново, а Маринела Арабаджиева се връща в съда. Това реши Апелативният специализиран съд, съобщава "Де Факто".

Става въпрос за делото за организирана престъпна група за пране на пари, където има шестима обвиняеми, начело с Ветко Арабаджиев. Срещу сина им Вълчо отделно има дело за пране на пари.

Спецсъдът спря делото срещу Ветко Арабаджиев, жена му - под домашен арест

Спецсъдът спря делото срещу Ветко Арабаджиев, жена му - под домашен арест

Състав на специализираният съд взе решение Маринела Арабаджиева да бъде освободена незабавно, а делото срещу съпруга й Ветко Арабаджиев...

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Делото беше спряно и върнато на прокуратурата заради нарушения в процеса на повдигане на обвинение. Сега обаче вече всичко отива в съда, а Арабаджиева се връща в ареста, след като от май месец насам беше под домашен арест. Такава мярка имаше и за Ветко Арабаджиев, но той остана в ареста, защото нямаше изискване за незабавно изпълнение на решението, както при съпругата му.

B ĸpaя нa мaй Cпeциaлизиpaният cъд cъд cъщo cпpя нaĸaзaтeлнoтo пpoизвoдcтвo cpeщy Beтĸo, тъй ĸaтo ce oĸaзa, чe в peшeниeтo нa иcпaнcĸия cъд зa нeгoвaтa eĸcтpaдиция нe e дaвaнo paзpeшeниe дa бъдe пpecлeдвaн и зa дaнъчни пpecтъплeния. Πpaвилaтa ca изpични – eднo лицe мoжe дa бъдe пpecлeдвaнo caмo зa дeяниятa, зa ĸoитo e пpeдaдeнo, нaлoжи ce oтпpaвянeтo нa дoпълнитeлнo иcĸaнe дo Иcпaния.

Actualno.com

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