ВИДЕО от атаката с дронове по контейнеровоз в Черно море

Видео, публикувано от сайта maritime.bg, показва атаката с дронове по контейнеровоз край Шабла. Корабът потъна тази нощ. Контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен в сряда около 21 мили югоизточно от Шабла. Екипажът от 18 души беше спасен, а моряците бяха докарани във Варна. Корабът беше натоварен с 421 контейнера, пълни с различни горива и други опасни класове товари, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Част от тях – около 20 контейнера, бяха паднали зад борда.

Контейнеровозът, който плавал под либерийски флаг с курс от Хайфа към Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец. Този път обаче българското командване имало изпреварваща информация. Тя дошла от френския морски патрулен самолет "Атлантик", който забелязал безекипажни катери на около 30 морски мили от Калиакра.