След чушките: БАБХ спря над 21 тона македонски ябълки

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка от 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония (РСМ). Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. При лабораторно изследване е установено наличие на пестицид, забранен за употреба в ЕС. Пратката ще бъде върната в страната на произход.Несъответствието е установено в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар. Проверките продължават с цел недопускане на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. Още: Удар на БАБХ: Агенцията спря над 11 тона пипер с пестициди, иззе и 300 кг месни и млечни продукти

Припомняме, че през септември БАБХ на два пъти върна в РСМ чушки по същата причина - високо съдържание на пестициди. В средата на септември агенцията е спряла на границата поредна пратка пипер от Македония с наднормено съдържание на пестициди. Пратката от близо 12 тона бе върната на изпращача. Седмица по-рано инспекторите от установиха над 10 тона пипер от РСМ, отново с остатъци от пестициди над допустимите нива. Пратката тогава беше унищожена. Още: Не се ли развалиха? В Скопие още говорят за чушките, които България им върна през лятото