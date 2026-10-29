Задигнали исторически табели: Разкриха странна кражба във Видин (СНИМКИ)

Видинските полицаи спасиха ценни за историческата памет на града предмети. На 28 октомври криминалистите откриха откраднатите табели, маркиращи нивото на водата от катастрофалното наводнение в крайдунавския град през март 1942 г. Извършителите на кражабите – двама 45-годишни местни жители (единият от тях криминално проявен) са задържани в ареста на районното управление.

Снимка ОДМВР-Видин

Преди дни в РУ-Видин постъпила информация за две липсващи табели, които били монтирани на фасадата на сградата на регионалния исторически музей и пред СУ „Цар Симеон Велики“. Още: Премахнаха десетки стари и опасни табели в София

Снимка ОДМВР-Видин

След прецизна оперативна работа криминалистите влезли в дирите на авторите на посегателствата. Инкриминираните вещи били иззети от дома на единия от задържаните. По случаите са образувани предварителни проверки по чл. 195, ал.1 от Наказателния кодекс. Материалите по преписките ще бъдат докладвани в прокуратурата.Възпоменателни метални табели са били монтирани преди 84 години, непосредствено след голямото бедствие, по време на дейностите по възстановяване на Видин. Още: Сложиха предупредителни табели за лавини в района на Рилските езера