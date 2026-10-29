Иван Демерджиев: Очакваме още обвиняеми по разследванията срещу кметове

Очакват се още арести и обвинения на кметове в страната, след като са събрани солидни доказателства за дейност с огромни мащаби. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с хода на мащабните разследвания срещу представители на местната власт. "Допускам да се увеличат обвиняемите. Доказателствата се трупат все повече, а самата дейност е огромна по своите мащаби", каза той. Вътрешният министър бе категоричен, че не се действат избирателно и не делят кметовете по партийна принадлежност.

ОЩЕ: Радев: Арестите на кметове на ДПС не са свързани с изборите

Относно акциите срещу купения вот, които текат в страната, Демерджиев каза, че първият тур на изборите е преминал изключително спокойно, като не са се наблюдавали такива практики. "Лошото е, че в последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока, особено в подкрепа на една от двойките", заяви той.

"Не може гласове да се търсят и намират по този начин или някой да формира опит да натрупа вот чрез търговия", каза Демерджиев.

Силовият министър беше категоричен, че полицията подхожда "прецизно към проверките, за да не се създава впечатление за безразборни или прекомерни действия по време на кампанията". Демерджиев добави, че в много от случаите сигналите не намират потвърждение, но там, където се съберат данни за престъпление, служителите на реда действат решително.

ОЩЕ: Акция срещу купения вот в София, има задържани

По думите му освен познатите контингенти в изборната търговия, органите на реда наблюдават и нови лица, които до момента не са били известни.