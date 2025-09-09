Дете пострада тежко след падане от тротинетка

11-годишно дете пострада тежко след падане от електрическа тротинетка. Инцидентът е станал по пътя от град Генерал Тошево в посока село Присад, на 7-ми септември около 11.30 часа, съобщават от полицията в Добрич. То е отведено от спешен екип в многопрофилната областна болница с черепно-мозъчна травма. Днес то вече е стабилизирано и утре ще бъде настанено в неврохирургия за последващо лечение.

„До момента на проведеното разследване е установено, че върху тротинетката са пътували две момчета на 11 години. Второто момче не е пострадало тежко, има само ожулвания, а сигналът за инцидента е подаден от румънски гражданин, който случайно минавал по пътя. Образувано е досъдебно производство, което има за цел да установи какви са причините за настъпилия пътен инцидент. Работи се във всички версии от това, дали има други участници, които са предизвикали пътния инцидент до това дали детето не е загубило управление над тротинетката и не е самокатастрофирало. Районна прокуратура Добрич започва срещи с ученици, кампания, в която да разясни последиците от едно такова поведение, включително и новите изменения в Закона за движение по пътищата“, обясни пред БНТ Даниел Илиев, говорител на Районна прокуратура – Добрич.

