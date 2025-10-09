Заради кризата с боклука в София: Прокуратурата привика на разпит зам.-кмет и шефа на завода за отпадъци

Прокуратурата привика на разпит зам.-кметът по екология в Столичната община Надежда Бобчева и директорът на завода за отпадъци Николай Савов. В полученото от Софийската градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство. Разпитът на Савов е днес, а на Бобчева - в петък, съобщиха от Столична община. Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село".

От СО определят случващото се като "поредната форма на институционален натиск спрямо кмета на столицата и членовете на неговия екип".

"В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск. Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме? Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем", заяви Бобчева.

"Докато София се опитва да овладее проблем, създаден от отказа да се поддадем на рекет и да приемем софиянци да плащат "данък корупция", прокуратурата решава да сплашва и да ни попречи да изпълняваме задълженията си", написа в профила си във Facebook Бобчева.

Зам.-кметът по екологията съобщи и че преди месеци предприятието, което днес поддържа столичните райони "Люлин" и "Красно село", е било подложено на безкрайни проверки. "Когато открихме опасни болнични отпадъци и сигнализирахме прокуратурата, никой не реагира. А днес, когато отказахме да предадем интереса на хората, същата тази прокуратура, за която всички знаем чии интереси обслужва, ни вика на разпит", възмути се тя.

Тя допълни, че вярва в принципа на върховенството на закона и че отговорността пред гражданите изисква последователност, прозрачност и твърдост, особено когато срещу тях се прилагат форми на държавна репресия.

Бобчева припомня и интервюто, което кметът Васил Терзиев даде миналата седмица в ефира на БНТ и в което "спомена името на държавника с главно "Д" в национален ефир".

"Не знам какъв е предметът на това производство. Но знам какъв е истинският въпрос пред всички нас днес - има ли в България място за почтеност. Може ли човек да застане срещу силните и да запази себе си, без да отстъпва от принципите си. Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем. Страхът е част от всеки труден момент, но не и от решенията, които вземаме. Защото когато страхът управлява, свободата умира. А ние избираме да служим на свободна София - не на страха", завършва тя.

