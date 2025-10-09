В обществената поръчка трябваше да има и таван на цените: Кметът на "Красно село" пред Actualno.com за кризата с боклука

Смятам, че в обществената поръчка за сметосъбирането в София трябваше да има таван на цените, защото всеки търси повече печалба и когато има такава възможност, се възползва. Това каза за Actualno.com кметът на район "Красно село" Цвета Николаева относно създалата се кризисна ситуация с извозването на боклука. Тя отказа да коментира колко трябва да струва извозването на 1 тон боклук, тъй като не е експерт.

Районният кмет заяви, че подкрепя столичния градоначалник Васил Терзиев и решението му да не се поддава на рекет от страна на фирмата. Припомняне, че офертата на едната фирма беше за 420 лв. на тон, а в други райони са спечелени поръчки за 187 лв. на тон. "Не е коректно гражданите да плашат за недостатъчно добра услуга толкова много пари. Спазваме всички мерки, спуснати от Столична община. Щом той така е преценил, ние го подкрепяме", заяви Николаева.

Ситуацията се нормализира

Тя съобщи и че ситуацията с боклука в момента е по-спокойна и стабилна, отколкото е била през последните няколко дни. "През нощта е пуснат един от големите камиони, които обслужва центъра. Едрогабаритният боклук, които се хвърля, в момента се събира с помощта на Министерството на правосъдието, което ни предостави 10 човек. В момента те обикалят кв. "Борово" и ще слизат надолу. Надявам се за няколко дни този едрогабаритен боклук да бъде събран", обясни кметът.

На въпрос има ли данни, че някой нарочно хвърля този едрогабаритен боклук, тя отговори, че в монета официални данни и такива сигнали към тях няма. "Може да има такива провокации. Моите наблюдения са, че ние винаги сме генерирали прекалено много едрогабаритен отпадък. В момента става прекалено видим заради ситуацията", добави Николаева.

Районният кмет увери, че са взети всички възможни мерки за почистването на боклука – помага доброволци, помощ има и от други райони. Приоритетно се почиства около болница „Пирогов“, 10-тте училища, както и около детските градини и ясли, които са на територията на общината.