Войната в Украйна:

В обществената поръчка трябваше да има и таван на цените: Кметът на "Красно село" пред Actualno.com за кризата с боклука

09 октомври 2025, 11:55 часа 312 прочитания 0 коментара
В обществената поръчка трябваше да има и таван на цените: Кметът на "Красно село" пред Actualno.com за кризата с боклука

Смятам, че в обществената поръчка за сметосъбирането в София трябваше да има таван на цените, защото всеки търси повече печалба и когато има такава възможност, се възползва. Това каза за Actualno.com кметът на район "Красно село" Цвета Николаева относно създалата се кризисна ситуация с извозването на боклука. Тя отказа да коментира колко трябва да струва извозването на 1 тон боклук, тъй като не е експерт.

ОЩЕ: Кметът на “Слатина“ Георги Илиев предлага на Васил Терзиев помощ за боклука

Районният кмет заяви, че подкрепя столичния градоначалник Васил Терзиев и решението му да не се поддава на рекет от страна на фирмата. Припомняне, че офертата на едната фирма беше за 420 лв. на тон, а в други райони са спечелени поръчки за 187 лв. на тон. "Не е коректно гражданите да плашат за недостатъчно добра услуга толкова много пари. Спазваме всички мерки, спуснати от Столична община. Щом той така е преценил, ние го подкрепяме", заяви Николаева.

Ситуацията се нормализира

Тя съобщи и че ситуацията с боклука в момента е по-спокойна и стабилна, отколкото е била през последните няколко дни. "През нощта е пуснат един от големите камиони, които обслужва центъра. Едрогабаритният боклук, които се хвърля, в момента се събира с помощта на Министерството на правосъдието, което ни предостави 10 човек. В момента те обикалят кв. "Борово" и ще слизат надолу. Надявам се за няколко дни този едрогабаритен боклук да бъде събран", обясни кметът.

ОЩЕ: "Не мога сам": Терзиев иска помощ от държавата за боклука

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На въпрос има ли данни, че някой нарочно хвърля този едрогабаритен боклук, тя отговори, че в монета официални данни и такива сигнали към тях няма. "Може да има такива провокации. Моите наблюдения са, че ние винаги сме генерирали прекалено много едрогабаритен отпадък. В момента става прекалено видим заради ситуацията", добави Николаева.

ОЩЕ: Криза с боклука, запалени камиони и отнет лиценз: Общински съветници в спор кой саботира скандала

Районният кмет увери, че са взети всички възможни мерки за почистването на боклука – помага доброволци, помощ има и от други райони. Приоритетно се почиства около болница „Пирогов“, 10-тте училища, както и около детските градини и ясли, които са на територията на общината. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
кофи за боклук Красно село сметосъбиране районен кмет Цвета Николаева
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес