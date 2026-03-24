24 март 2026, 13:56 часа 328 прочитания 0 коментара
Дрогиран шофьор блъсна пешеходец

Шофьор на 38 г. с положителна проба за наркотици е блъснал пешеходец в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал около 19:23 часа в понеделник на улица "Одрин". Пострадалият пешеходец, на 50 г., e от старозагорското село Черганово. Настанен е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Няма опасност за живота му.

Мъжът, управлявал автомобила, се е движил с несъобразена скорост. Проверен е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за наркотици е отчела положителен резултат за канабис, амфетамин и метамфетамин. Взета му е кръв за химичен анализ. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

Още два случая на шофиране след употреба на наркотици са установени през изминалото денонощие в Бургаско, казаха от полицията.

В Малко Търново е спрян 45-годишен варненец, шофирал след употреба на канабис, а в района на бургаския кв. "Сарафово", е задържан 43-годишен мъж от село Болярско, управлявал след употреба на амфетамин и метамфетамин.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По случаите са образувани бързи производства.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция задържан блъснат пешеходец дрогиран шофьор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес