Един от шофьорите от трагедията на Челопешко шосе застава пред съда

Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. От прокуратурата настояват за най-тежката мярка "постоянен арест". Обвиняемият Траян Филипов е настанен в "Пирогов". От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание.

Вчера делото срещу другия шофьор - Васил Филипов, не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние със счупен гръбнак и не може да участва в производството.

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Срещу двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км/ч. Шофьорските им книжки са издадени в Чехия.