Пожарникар от трагедията на „Челопешко шосе“: Ако бяхме по-далеч, можеше да изгорят в автобуса

Младши експерт Петко Върбин, командир на екип в УПБЗН – Кремиковци, разказа за действията на пожарникарите минути след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ между две коли и автобус, при която загинаха четирима души. По думите му бързата реакция на екипа е предотвратила още по-голяма трагедия. „На самата катастрофа ние бяхме за по-малко от половин минута. Защото това произшествие се намира много близко до нашата служба. И ние почти станахме свидетели на това, което се случи“, каза Върбин.

Той обясни, че пожарникарите чули силния удар и веднага излезли от гаража. „Видяхме обърнатия автобус със забита в него кола и пушеща. Оттам веднага подадохме сигнал на оперативния център какво се е случило. С една дума ние изпреварихме сигнала“, посочи той.

По думите му екипът незабавно се насочил към мястото на инцидента, като едновременно с това поддържал връзка с оперативния център. „При пристигане на местопроизшествието заварихме много тежка обстановка. Обърнат автобус, в него врязала се кола, която вече гореше. Вътре имаше хора, приблизително 7-8 човека, може би 9, като всеки искаше да му се помогне. Викаха, крещяха“, разказа Върбин. Той уточни, че шофьорът на автобуса и две жени вече били успели да излязат сами.

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Първата задача на пожарникарите била да овладеят огъня. „Първото, което направихме, беше да се направи гасителна линия, за да се изгаси горящият автомобил. След което започнахме евакуация на хората от автобуса“, каза командирът на екипа. Тъй като автобусът бил обърнат на една страна, евакуацията се извършвала през люковете на превозното средство.

„През единия правихме гасене, през другия евакуация. Като приключихме с гасенето, започнахме през двата люка да изваждаме хората“, обясни той. Според Върбин последствията можели да бъдат още по-тежки, ако катастрофата се беше случила по-далеч от пожарната служба. „Ако това се беше случило на по-голямо разстояние от нашата служба, може би щеше да има изгорял автобус с изгорели пътници“, заяви той.

Пожарникарят подчерта колко важно е при подобни инциденти да се действа бързо. „При едно ПТП в повечето случаи огънят тръгва от двигателния отсек и след това се разраства към купето. Там има изкуствени материи, тапицерии, седалки. Подпомогнат от разлив на горива и масла, пожарът се разраства много бързо. Затова е необходимо да се вземат бързи действия“, каза той.

Върбин даде и съвет как трябва да реагират гражданите, ако станат свидетели на тежка катастрофа. „Първото нещо, което трябва да направят, е да се обадят на телефон 112. След това да поддържат постоянна връзка с диспечера и да съобщят точното местоположение на катастрофата“, обясни той.

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По думите му мястото трябва да бъде обезопасено със светлоотразителен триъгълник, а ако има наличен пожарогасител и огънят е в начален стадий, може да се направи опит за гасене. „Ако е в двигателния отсек, пожарът е по-малък и може да се действа с пожарогасител. Вече при запалена кола пожарът се разраства бързо и е рисковано“, предупреди той.

Командирът на екипа разказа и за напрегната ситуация на мястото на катастрофата. „Да, имаше агресия от единия шофьор – от „Ауди“-то, което се разцепи на спирката. Шофьорът искаше да се разправи с шофьора на автобуса. Проявяваше агресия към него, обвиняваше го, че той е виновен“, каза Върбин.

По думите му това се е случвало в момент, когато пожарникарите са се опитвали да спасяват пострадалите. „Още нямаше и полиция. След това дойдоха полицаите“, добави той.

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Върбин обясни още, че пожарникарите са обучени да оказват първа помощ до пристигането на медицинските екипи. „В нашите пожарни автомобили имаме аптечки, имаме медицински ръкавици. Също колегите изкарват курс за първа долекарска помощ. И можем да окажем първа помощ, която е от голямо значение“, заяви той.

Като пример посочи действията при кръвотечение от носа. „Човек не трябва да е в легнало положение, а да е в седнало, стабилно положение, леко приведен напред, като с едната ръка притиска двете ноздри“, обясни Върбин. Той допълни, че при артериално кръвотечение най-важно е мястото да бъде силно притиснато до пристигането на медицинска помощ.