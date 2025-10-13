Един загинал, един пострадал и общо 56 пожара за денонощие

Един загинал и един пострадал при пожари за последните 24 часа. Общо 56 пожара са ликвидирани в страната през последното денонощие, един човек е загинал и един е пострадал, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството, цитирани от БТА. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Пожарникарите са реагирали на 87 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са 37 пожара, от които осем в сухи треви, горска постеля и храсти, един – в стърнища, 23 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофа в транспортно средство и 23 като техническа помощ.

