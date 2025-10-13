Войната в Украйна:

Един загинал, един пострадал и общо 56 пожара за денонощие

13 октомври 2025, 09:52 часа 353 прочитания 0 коментара
Един загинал, един пострадал и общо 56 пожара за денонощие

Един загинал и един пострадал при пожари за последните 24 часа. Общо 56 пожара са ликвидирани в страната през последното денонощие, един човек е загинал и един е пострадал, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството, цитирани от БТА. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Пожарникарите са реагирали на 87 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, четири – в транспортни средства.

Още: Голям пожар в жилищен блок в Пловдив, от общината са в готовност да подкрепят пострадалите (СНИМКИ)

Без нанесени материални щети са 37 пожара, от които осем в сухи треви, горска постеля и храсти, един – в стърнища, 23 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофа в транспортно средство и 23 като техническа помощ. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания. Още: Възрастна жена загина при пожар

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожарна загинал пожар информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес