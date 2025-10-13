Войната в Украйна:

Петиция свали израелски филм от "Синелибри". Жаклин Вагенщайн: Това е цензура от яростни антисемити

13 октомври 2025, 11:34 часа 491 прочитания 0 коментара
Петиция свали израелски филм от "Синелибри". Жаклин Вагенщайн: Това е цензура от яростни антисемити

Онлайн петиция, подписана от малко над 350 души, насочена срещу сътрудничеството на фестивала "Синелибри" с посолството на Израел в България, принуди организаторите на филмовия форум да свалят от програмата си документалния филм "Писмо до Давид". Филмът разказва за Давид Кунио, който е заложник на терористичната формация "Хамас" от 7 октомври 2023 г. до ден днешен.

Според авторите на отвореното писмо и петицията фестивалът трябва да прекрати изцяло сътрудничеството си с израелското посолство, защото по този начин се легитимират "интересите и политическия дневен ред на държава пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура."

Снимка: Cinelibri

Президентът на фестивала - Жаклин Вагенщайн, излезе с официална позиция, в която твърди, че някои кина, в които прожекцията на "Писмо до Давид" е била програмирана, са били вандализирани. "Какво ли разбират тези лица под сътрудничество на кинофестивал с дадена държава, освен прожекция на филм? Къде видяха военни действия, освен тези, които те самите водят със своите злонамерени атаки? С какво право тази група хора ме призовава да избирам с кого да работя, сиреч – какви филми да излъчвам? И как си позволяват да въвличат фестивал с напълно различен фокус в своите абсурдни каузи? А тези, които твърдят, че не са антисемити, се компрометират напълно, подписвайки петиция рамо до рамо с открити и декларирани антисемити."

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Първите 7 израелски заложници са освободени

Какво ядоса авторите на петицията

В отвореното писмо, изпратено до Жаклин Вагенщайн - Президент, Cinelibri, Александра Александрова - Изпълнителен директор, и София Щерева - Изпълнителен директор на Национален Фонд "Култура", се казва, че авторите му са водени от "вярата в потенциала на изкуството да осмисля живота, да бори несправедливостта и да облагородява света".

Сред авторите са познати имена като тези на режисьора Константин Божанов, оператора Крум Родригес, писателя Димитър Кенаров, журналиста Мария Черешева и др. Те пишат: "В разгара на продължаващия геноцид в Газа, за втора поредна година Cinelibri организира специална Гала вечер на Израел, широко рекламирана онлайн и в хилядите брошури на фестивала. Това е не само неподобаващо, но и морално осъдително. На 9 октомври галата е свалена от уебсайта на фестивала. Въпреки това спонсорството на Посолството на Израел продължава да фигурира там".

В писмото се казва още, че позицията на фестивала за противопоставяне на унищожението с творческа енергия и състрадание към болката на другите е лицемерна, защото "Синелибри" същевременно "се възползва от политическия и финансов капитал на посолство, представляващо режим, чиито войски ежедневно шокират света с невижданата си жестокост и с пълно незачитане на международния правов ред". В отвореното писмо се посочва още, че действията на Израел в Газа се определят като геноцид, но въпреки това "Cinelibri избира да остане на грешната страна на историята и да участва активно в заличаването на палестински гласове и животи".

В края на писмото се призовата фестивалът да "прекъсне финансовите и културните си връзки с израелското посолство". Авторите дори съветват ръководителите не само на този фестивал, но и на други културни институции в България "да заемат морална позиция срещу културното "изпиране" на геноцида и апартейда".

Още: Галавечери на различни култури в рамките на "Синелибри" 2025

Отговорът на Жаклин Вагенщайн

Снимка: Jacqueline Wagenstein/Facebook

Президентът на "Синелибри" - Жаклин Вагенщайн, отовори в социалните мрежи, че "екипът на Синелибри никога не се е намесвал в политически дебат и не е заемал политически позиции. Да, Синелибри е фестивал за кино и литература, а киното и литературата днес са ангажирани повече от всякога с широка палитра от социални, политически, екологични и други проблеми, някои от които извънредно болезнени".

Според нея документалният филм "Писмо до Давид" не е агресивен и не обижда нито една общност, но "за сметка на това, саботажните антисемитски акции срещу излъчването на филм с подобно съдържание представляват форма на морално насилие – те на практика ограничават свободата на творчеството и нарушават правата на зрителите".

Източник: Jacqueline Wagenstein/Facebook

Вагенщайн твърди, че организаторите на въпросните акции искат да дискредитират самия фестивал. "Нека се запитаме: кой всъщност е насилникът тук, този, който прави филмите достояние на широката общественост или този, който лепи стикери по тоалетните?... В никакъв случай няма да се поддадем на този натиск и ще направим всичко необходимо филмът да достигне до абсолютно всеки, който иска да го види", казва още Вагенщайн.

В края на своето писмено изявление Вагенщайн заявява, че се гордее със своя еврейски произход. "Всеки акт, насочен срещу мен на тази основа – като директор на фестивала, както и срещу произхода на нашите гости и филми – ще бъде третиран като проява на антисемитизъм, за което ще бъдат сезирани съответните институции и органи". Тя добавя, че досега в изданията на "Синелибри" "никога не е допускана "цензура" или "автоцензура" по отношение на дадена проблематика, теми и идеи. "Ако това схващане може да се интерпретира като политическа позиция - то тя е позиция в интерес на бъдещето на човешката цивилизация изобщо".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Неда Ковачева
Неда Ковачева Отговорен редактор
антисемитизъм CineLibri Синелибри война Израел Жаклин Вагенщайн
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес