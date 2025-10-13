Петиция свали израелски филм от "Синелибри". Жаклин Вагенщайн: Това е цензура от яростни антисемити

Онлайн петиция, подписана от малко над 350 души, насочена срещу сътрудничеството на фестивала "Синелибри" с посолството на Израел в България, принуди организаторите на филмовия форум да свалят от програмата си документалния филм "Писмо до Давид". Филмът разказва за Давид Кунио, който е заложник на терористичната формация "Хамас" от 7 октомври 2023 г. до ден днешен.

Според авторите на отвореното писмо и петицията фестивалът трябва да прекрати изцяло сътрудничеството си с израелското посолство, защото по този начин се легитимират "интересите и политическия дневен ред на държава пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура."

Президентът на фестивала - Жаклин Вагенщайн, излезе с официална позиция, в която твърди, че някои кина, в които прожекцията на "Писмо до Давид" е била програмирана, са били вандализирани. "Какво ли разбират тези лица под сътрудничество на кинофестивал с дадена държава, освен прожекция на филм? Къде видяха военни действия, освен тези, които те самите водят със своите злонамерени атаки? С какво право тази група хора ме призовава да избирам с кого да работя, сиреч – какви филми да излъчвам? И как си позволяват да въвличат фестивал с напълно различен фокус в своите абсурдни каузи? А тези, които твърдят, че не са антисемити, се компрометират напълно, подписвайки петиция рамо до рамо с открити и декларирани антисемити."

Какво ядоса авторите на петицията

В отвореното писмо, изпратено до Жаклин Вагенщайн - Президент, Cinelibri, Александра Александрова - Изпълнителен директор, и София Щерева - Изпълнителен директор на Национален Фонд "Култура", се казва, че авторите му са водени от "вярата в потенциала на изкуството да осмисля живота, да бори несправедливостта и да облагородява света".

Сред авторите са познати имена като тези на режисьора Константин Божанов, оператора Крум Родригес, писателя Димитър Кенаров, журналиста Мария Черешева и др. Те пишат: "В разгара на продължаващия геноцид в Газа, за втора поредна година Cinelibri организира специална Гала вечер на Израел, широко рекламирана онлайн и в хилядите брошури на фестивала. Това е не само неподобаващо, но и морално осъдително. На 9 октомври галата е свалена от уебсайта на фестивала. Въпреки това спонсорството на Посолството на Израел продължава да фигурира там".

В писмото се казва още, че позицията на фестивала за противопоставяне на унищожението с творческа енергия и състрадание към болката на другите е лицемерна, защото "Синелибри" същевременно "се възползва от политическия и финансов капитал на посолство, представляващо режим, чиито войски ежедневно шокират света с невижданата си жестокост и с пълно незачитане на международния правов ред". В отвореното писмо се посочва още, че действията на Израел в Газа се определят като геноцид, но въпреки това "Cinelibri избира да остане на грешната страна на историята и да участва активно в заличаването на палестински гласове и животи".

В края на писмото се призовата фестивалът да "прекъсне финансовите и културните си връзки с израелското посолство". Авторите дори съветват ръководителите не само на този фестивал, но и на други културни институции в България "да заемат морална позиция срещу културното "изпиране" на геноцида и апартейда".

Отговорът на Жаклин Вагенщайн

Президентът на "Синелибри" - Жаклин Вагенщайн, отовори в социалните мрежи, че "екипът на Синелибри никога не се е намесвал в политически дебат и не е заемал политически позиции. Да, Синелибри е фестивал за кино и литература, а киното и литературата днес са ангажирани повече от всякога с широка палитра от социални, политически, екологични и други проблеми, някои от които извънредно болезнени".

Според нея документалният филм "Писмо до Давид" не е агресивен и не обижда нито една общност, но "за сметка на това, саботажните антисемитски акции срещу излъчването на филм с подобно съдържание представляват форма на морално насилие – те на практика ограничават свободата на творчеството и нарушават правата на зрителите".

Вагенщайн твърди, че организаторите на въпросните акции искат да дискредитират самия фестивал. "Нека се запитаме: кой всъщност е насилникът тук, този, който прави филмите достояние на широката общественост или този, който лепи стикери по тоалетните?... В никакъв случай няма да се поддадем на този натиск и ще направим всичко необходимо филмът да достигне до абсолютно всеки, който иска да го види", казва още Вагенщайн.

В края на своето писмено изявление Вагенщайн заявява, че се гордее със своя еврейски произход. "Всеки акт, насочен срещу мен на тази основа – като директор на фестивала, както и срещу произхода на нашите гости и филми – ще бъде третиран като проява на антисемитизъм, за което ще бъдат сезирани съответните институции и органи". Тя добавя, че досега в изданията на "Синелибри" "никога не е допускана "цензура" или "автоцензура" по отношение на дадена проблематика, теми и идеи. "Ако това схващане може да се интерпретира като политическа позиция - то тя е позиция в интерес на бъдещето на човешката цивилизация изобщо".